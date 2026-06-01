Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyilkosság

Gyilkosságért ítélték el, mégis nagy tervei vannak: Mackenzie Shirilla meglepő karrierről álmodik

gyilkosság börtön munka
Újabb fordulat a hírhedt ügyben. Miközben éveket kell még rács mögött töltenie, Mackenzie Shirilla már a szabadulás utáni életét tervezi. De mire készül?

A gyilkosságért elítélt Mackenzie Shirilla ismét a figyelem középpontjába került, miután nyilvánosságra került egy telefonbeszélgetés, amelyben a jövőjéről beszélt. 

Mackenzie Shirilla és barátja Dominic
Mackenzie Shirilla és barátja, Dominic a baleset előtt. 
Forrás: Netflix/The Crash Official trailer

Mackenzie Shirilla a börtönből üzent: életvezetési tanácsadóként kezdene új életet szabadulása után

  • Mackenzie Shirilla életvezetési tanácsadóként dolgozna, ha egyszer szabadulna.
  • Az ügy ismét a figyelem középpontjába került a Netflix dokumentumfilmje miatt.
  • A fiatal nő ugyan reménykedik a jövőben, de börtönbüntetése még hosszú évekre szól.

A jelenleg már 21 éves nő azt mondta az édesanyjának, hogy ha egyszer kiszabadul a börtönből,

 életvezetési tanácsadóként szeretne dolgozni, sőt, saját bevallása szerint „mindent” ki szeretne próbálni.

Ahogy már korábban írtuk, Shirillát 2023-ban ítélték el egy 2022-es tragikus autóbaleset miatt, amelyben barátja, Dominic Russo és középiskolai ismerőse, Davion Flanagan életét vesztette. A bíróság szerint - az akkor még tinédzserként vezető - Mackenzie szándékosan hajtott egy falnak több mint 160 km/órás sebességgel. A balesetet egyedül ő élte túl, és a mai napig azt állítja, hogy nem emlékszik a történtekre.

Egy kiszivárgott hangfelvételen - amelyben Kim Kardashiant is megemlítette - édesanyja „az erő oszlopának” nevezte lányát, aki a nehézségek ellenére is a jövőbe tekint. A szabadulás azonban még távoli lehetőség:

 Mackenzie Shirilla legkorábban 2037-ben kerülhet ki a börtönből.

A reményteljes tervek mellett azonban árnyalja a képet, hogy a börtönnyilvántartások szerint az elmúlt években több fegyelmi vétség miatt is figyelmeztették, köztük tiltott videóhívás és szabályellenes tárgyak birtoklása miatt is. Ennek ellenére Shirilla láthatóan továbbra is abban bízik, hogy egyszer új életet kezdhet a börtön falain kívül, akár még média szereplőként is.

Ezek is érdekelhetnek: 

Most az egész világ erről a sokkoló Netflix-dokuról beszél: ketten meghaltak, ő túlélte

A Mackenzie Shirilla és vétlen társai történetét feldolgozó Netflix-dokumentumfilm, a The Crash bemutatja a tragédia eddig nem látott részleteit is.

Kim Kardashian menti ki a börtönből az életfogytiglanra ítélt gyilkost? Kiszivárgott a hangfelvétel

Egy börtönhívás mindent felkavart. A gyilkosságért elítélt Mackenzie Shirilla nem mást szeretne ügyvédjének, mint Kim Kardashiant.

Fontos részletek, amiket a Netflix-doku „elfelejtett” megmutatni a Mackenzie Shirilla-ügyről

Az ügyészség szerint nem egyszerű tragikus balesetről volt szó, hanem előre megfontolt emberölésről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu