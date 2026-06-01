Gyilkosságért ítélték el, mégis nagy tervei vannak: Mackenzie Shirilla meglepő karrierről álmodik

A gyilkosságért elítélt Mackenzie Shirilla ismét a figyelem középpontjába került, miután nyilvánosságra került egy telefonbeszélgetés, amelyben a jövőjéről beszélt.

Mackenzie Shirilla és barátja, Dominic a baleset előtt.

Forrás: Netflix/The Crash Official trailer

Mackenzie Shirilla a börtönből üzent: életvezetési tanácsadóként kezdene új életet szabadulása után Mackenzie Shirilla életvezetési tanácsadóként dolgozna, ha egyszer szabadulna.

Az ügy ismét a figyelem középpontjába került a Netflix dokumentumfilmje miatt.

A fiatal nő ugyan reménykedik a jövőben, de börtönbüntetése még hosszú évekre szól.

A jelenleg már 21 éves nő azt mondta az édesanyjának, hogy ha egyszer kiszabadul a börtönből,

életvezetési tanácsadóként szeretne dolgozni, sőt, saját bevallása szerint „mindent” ki szeretne próbálni.

Ahogy már korábban írtuk, Shirillát 2023-ban ítélték el egy 2022-es tragikus autóbaleset miatt, amelyben barátja, Dominic Russo és középiskolai ismerőse, Davion Flanagan életét vesztette. A bíróság szerint - az akkor még tinédzserként vezető - Mackenzie szándékosan hajtott egy falnak több mint 160 km/órás sebességgel. A balesetet egyedül ő élte túl, és a mai napig azt állítja, hogy nem emlékszik a történtekre.

Egy kiszivárgott hangfelvételen - amelyben Kim Kardashiant is megemlítette - édesanyja „az erő oszlopának” nevezte lányát, aki a nehézségek ellenére is a jövőbe tekint. A szabadulás azonban még távoli lehetőség:

Mackenzie Shirilla legkorábban 2037-ben kerülhet ki a börtönből.

A reményteljes tervek mellett azonban árnyalja a képet, hogy a börtönnyilvántartások szerint az elmúlt években több fegyelmi vétség miatt is figyelmeztették, köztük tiltott videóhívás és szabályellenes tárgyak birtoklása miatt is. Ennek ellenére Shirilla láthatóan továbbra is abban bízik, hogy egyszer új életet kezdhet a börtön falain kívül, akár még média szereplőként is.

Ezek is érdekelhetnek: