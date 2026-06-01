Rideg Léna
2026.06.01.
Újabb front nyílt a mesterséges intelligencia körüli háborúban: Florida beperelte az OpenAI-t. A kereset szerint a ChatGPT bizonyos esetekben függőséghez, mentális problémákhoz, sőt akár veszélyes viselkedéshez is hozzájárulhat.

Példátlan lépésre szánta el magát Florida állam: pert indított az OpenAI és vezérigazgatója, Sam Altman ellen. A hatóságok szerint a ChatGPT fejlesztője a profitot a felhasználók biztonsága elé helyezte, miközben a mesterséges intelligenciát biztonságos termékként reklámozta.

Florida az első amerikai állam, amely pert indított az OpenAI ellen a ChatGPT biztonságával kapcsolatban.
A ChatGPT miatt perlik az OpenAI-t

A floridai főügyészség szerint a ChatGPT bizonyos esetekben függőséghez, mentális problémákhoz, önkárosító gondolatokhoz vagy akár erőszakos viselkedéshez is hozzájárulhat. A perben azt is állítják, hogy a chatbot időnként pontatlan vagy teljesen valótlan információkat adhat, ami veszélyes helyzeteket teremthet a felhasználók számára.

A hatóságok személyesen Sam Altmant is felelősségre vonnák, és többek között megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal, gondatlansággal, valamint félretájékoztatással vádolják a vállalatot. 

A kereset több korábbi tragikus esetet is megemlít, amelyekben a ChatGPT használata felmerült, köztük erőszakos bűncselekményekkel és mentális egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyeket.

Florida elsőként ment neki az OpenAI-nak

Az OpenAI korábban visszautasította a hasonló vádakat, hangsúlyozva, hogy a ChatGPT fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, és folyamatosan fejlesztik a rendszert a kockázatok csökkentése érdekében. A mostani eljárás azért is figyelemre méltó, mert Florida az első amerikai állam, amely ilyen átfogó pert indított az OpenAI ellen. Az ügy újabb fejezetet nyithat a mesterséges intelligencia szabályozása körüli egyre élesebb vitában – írja az NBC News.

