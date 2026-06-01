Három hónappal a színész halála után újra férjhez ment James Van Der Beek volt felesége

Új fejezet kezdődött Heather McComb életében. A színésznő vasárnap jelentette be, hogy feleségül ment Scott Michael Campbell színészhez, mindössze három hónappal azután, hogy egykori férje, James Van Der Beek elhunyt.

James Van Der Beek cowboycsizmában vonult oltár elé.

A 49 éves Heather McComb az Instagramon osztott meg fotókat a montanai Missoulában tartott esküvőről. A szabadtéri szertartás több különleges részletet is tartogatott: a menyasszony például csillogó fehér cowboycsizmát viselt, amelyhez olyan zoknit választott, amelyen az „Imádom a férjemet” felirat szerepelt. Később egy újabb képet is megosztott, amelyen már a kissé megviselt zoknik és az ünneplés közben felvett ezüst-fehér sportcipők láthatók.

„Tegnap Scott Michael Campbell és én Isten szövetsége alatt hivatalosan is összeházasodtunk. A szertartást a gyönyörű nővérem vezette le, és a számunkra legfontosabb emberek vettek körül bennünket a kedvenc városunkban, Missoulában” – írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy szívük tele van hálával azért a szeretetért, amely körülvette őket a nagy napon. Külön köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek az esküvő megszervezésében, valamint azoknak a családtagoknak és barátoknak, akik az ország különböző pontjairól utaztak el, hogy velük ünnepeljenek.

Az 54 éves Scott Michael Campbell szintén megemlékezett a nagy napról közösségi oldalán. „Mérhetetlenül áldottnak érzem magam, hogy feleségül vehettem ezt a gyönyörű lelket” – írta az esküvői fotók mellé, miközben családjának, barátainak és az ünnepségen megismert új ismerőseinek is köszönetet mondott.

A színész és Heather hét évig alkottak egy párt

Heather McComb és James Van Der Beek 2003-ban házasodtak össze, házasságuk azonban hét évvel később véget ért. A színész még 2010-ben újra megnősült, amikor feleségül vette Kimberly Van Der Beeket. A párnak hat gyermeke született: a 15 éves Olivia, a 14 éves Joshua, a 12 éves Annabel Leah, a 10 éves Emilia, a 7 éves Gwendolyn és a 4 éves Jeremiah. James Van Der Beek idén februárban hunyt el, miután vastagbélrákkal küzdött, mindössze 48 éves volt.