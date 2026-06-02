Friss fotón Channing Tatum ritkán látott lánya: a 13 éves Everly kész hölgy

A Magic Mike sztárjának egy szem lánya egy tengerparti bulin ünnepelte születésnapját. Channing Tatum volt felesége pedig mindenkit zavarba hozott, hiszen lányával közös képén elsőre nem is tudni, melyikük az idősebb.


 

Olyan, mintha a sztárcsemeték gyorsabban nőnének, mint egy átlagos gyerek. Remek példa erre Jenna Dewan és Channing Tatum lánya, Everly is, aki édesapja mellett ugyan kislánynak tűnik, de édesanyja ölelésében egyszerűen nem hisszük el, hogy 32 év van köztük.

Channing Tatum lánya kész nő lett.
  • A színész párnak egyetlen közös gyermeke született.
  • Everly mindössze 5 éves volt, amikor szülei a válás mellett döntöttek.
  • A lánynak ennek ellenére mindkét szülőjével remek a kapcsolata.

Channing Tatum lánya 13 éves lett

Channing Tatum és Jenna Dewan 2006-ban, a Step Up forgatásán szerettek egymásba. 2009-ben össze is házasodtak, lányuk pedig 2013-ban született meg. A sztárpár azonban egy csúnya válást követően 2019-ben végleg búcsút vett egymástól. Channing Tatum lánya, Everly azonban mind anyukájával, mind pedig apukájával jó viszonyt ápol, de kapcsolata szüleivel egészen más. Ez jól látszik abból is, hogyan köszöntötték őt a 13. születésnapján.

Édesanyjával, a válást kezdeményező Jenna Dewannal egy tengerparti kiruccanáson ünnepelt a fiatal lány. A képeket elnézve azonban szinte hihetetlen, hogy Everly 32 évvel fiatalabb anyjánál. Ezt pedig nemcsak azért érezzük, mert magasabb nála.

„Amit a legjobban szeretek benned, az nem az, amit elértél, nem az, hogy milyen tehetséges vagy, sőt, nem is az, hogy milyen kreatív és ragyogó vagy… Hanem az, hogy milyen vagy, amikor senki sem figyel. A gyönyörű szívedet” − írta Jenna Dewan a napsütéses, vidám képekhez.

Channing Tatum - akit év elején meg kellett műteni - ugyan még nem tett közzé nyilvános köszöntést, de pár hete elvitte szeme fényét egy meglepően más programra, mint az édesanyja. Egy reneszánsz vásáron mulattak, ami visszatérő program lehet kettejük életében, legalábbis erre utal a színész:

„Megint elérkezett az idő! Imádom ezt a helyet. A reneszánsz vásáron szó szerint minden egyes ember egy hős.” 

