2026. jún. 2., kedd

Testvérdráma Jamie Lee Curtis és nővére között: a színésznő évekig nem beszélt a nemrég elhunyt Kellyvel

Komáromi Bence
2026.06.02.
Borzasztó tragédia történt a filmsztár családjában. 69 éves korában elhunyt Jamie Lee Curtis nővére, Kelly. A világsztárt maga alá temette gyász.
Fájdalmas hírek érkeztek: 69 éves korában meghalt Kelly Lee Curtis. Halálának hírét a húga, Jamie Lee Curtis jelentette be az Instagram-oldalán. Bár kezdetben nem lehetett semmit tudni a tragédia részleteiről, a színésznő később elárulta, hogy a testvére az utolsó heteiben hospice ellátásban részesült és a családja körében hunyt el a hétvégén. Jamie Lee Curtis nővére nagyon közel állt a színésznőhöz és egész életükben támogatták egymást.

Jamie Lee Curtis és a nővére, Kelly Curtis nagyon szoros kapcsolatban álltak egymással
Forrás: FilmMagic

Jamie Lee Curtis megható posztokban búcsúzott el a nővérétől

A magyar származású színésznő az Instagram-oldalán több közös képet is megosztott a nővérével, valamint felemlegetett néhány szívmelengető történetet is a múltjukból. Így tudhattuk meg, hogy Jamie számára Kelly nem csak a nővére volt, hanem egy életre szóló bizalmasa és legjobb barátnője.

„Meleg aloha idősebb nővéremnek, Kelly Lee Curtisnek, aki ma reggel elhunyt az otthonában. (...) Ő volt az első barátom és életre szóló bizalmasom. Lenyűgözően gyönyörű és tehetséges színésznő volt. Teknősöket gyűjtött, szerette a családját, a természetet, a zenét, az utazást, a Facebookot és a Pokémon Gót. Büszke volt dán gyökereire és magyar zsidó őseire, és odaadó amerikai hazafi volt. Szerető nagylelkűségéért, heves véleményéért, végtelen kíváncsiságáért, egyedi stílusáért és karácsonyi pirított mandulás sütijeiért is emlékeznek majd rá, innen ered a neve is, Süti néni" − írta Jamie Lee Curtis.

A magyar rajongók rengetegett köszönhettek Kelly Lee Curtisnek

A világsztár elárulta azt is, hogy a nővére az édesapjukkal karöltve jelentős összegekkel támogatta a Dohány utcai Zsinagóga felújítását és helyrehozatalát, emellett egész életében büszke volt európai származására. Ebben hasonlított Jamie-re is, aki rendszeres látogatója Magyarországnak és minden alkalommal kijelenti, hogy olyan érzés számára hazánkba utazni, mintha hazatérne.

„Kelly mindig magyar áldással fejezte be az üzeneteit vagy a búcsúit...  Isten veled, Isten veled van. Viszlát a későbbiekben”tette hozzá a színésznő.

Jamie Lee Curtis esküvőjén békültek ki egymással a testvérek

Jamie Lee Curtis egy nagyon személyes élményt is megosztott magukról az Instagram-oldalán. Elárulta, hogy a nővérével egész életükben testvérversengés folyt köztük, amely hatására hosszú évekig nem is beszéltek egymással. A fordulópontot a színésznő esküvője hozta el végül, amelyen váratlanul megjelent Kelly is.

„A nővéremmel gyerekkénk is nagyon közel álltunk egymáshoz, de közben végig testvérversengés folyt köztünk az elvált szülők figyelméért és szeretetéért. Nagyon különbözőek voltunk, és sok évig külön éltünk. De ő visszajött, hogy velem legyen az esküvőmön és soha többet nem hagyott magunkra minket. Borzasztóan hiányzik, de megnyugtat a tudat, hogy most már egy békés helyen van" – zárta sorait a színésznő.

