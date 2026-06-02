Földrengés rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét – Az egész térségre kiterjedt

Keddre virradóan, röviddel éjfél után egy erős, mintegy 6,2-es magnitudójú földrengés rázta meg Dél-Olaszország térségét. A Calabria régióban található Scarcelli falutól nem messze történt földmozgást több száz helyi lakos érezhette meg a hajnali órákban.

Calabria régióban és annak közvetlen tengeri körzetében az elmúlt 1 évben összesen közel 2000 földrengést regisztráltak.

Nem sokkal éjfél után egy váratlan földrengésre riadtak fel Dél-Olaszország lakói. Bár a földmozgás mértéke a mérések szerint közepes erősségű volt, a lökéshullámokat szinte az egész déli országrészben, köztük Calabria, Szicília, Puglia és Campania régiókban is tisztán lehetett érezni.

A rengés központja Olaszországban, Scarcelli településétől körülbelül 18 kilométerre délnyugatra volt, innen indulva pedig az egész déli régióra kiterjedt.

Az első jelentések szerint a földmozgás következtében személyi sérülés nem történt, emellet jelentős anyagi kár keletkezését sem jelentették.

Nem ez az első eset

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a hirtelen jelentkező földmozgások Olaszország térségében, így bátran mondhatjuk, hogy ez lett Európa leginkább földrengésveszélyes országa. Ennek hátterében egyrészt az Appennini-hegység vonulata mentén húzódó törésvonal folyamatos feszültsége áll, másrészt pedig az Olaszországban fellelhető vulkánok aktivitása, ami egészen komoly kockázatot jelent, a mélyben zajló magmamozgások ugyanis gyakran váltanak ki földrengéseket.

Legutóbb, alig két héttel ezelőtt regisztráltak hasonló esetet az országban, amikor is egy 4,4- magnitudójú rengés alakult ki a vulkáni rengéshullámnak köszönhetően.

A földrengés itt Nápoly környékére terjedt ki, és hatalmas riadalmat okozott a lakosság körében.

