Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
természeti katasztrófa

Földrengés rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét – Az egész térségre kiterjedt

Shutterstock - Zigres
természeti katasztrófa földrengés Olaszország
Klusovszki Kíra
2026.06.02.
Kedd hajnalban különös földmozgást észlelhettek Olaszország lakói. A földrengés szerencsére nagyobb pusztítást nem végzett a térségben.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Keddre virradóan, röviddel éjfél után egy erős, mintegy 6,2-es magnitudójú földrengés rázta meg Dél-Olaszország térségét. A Calabria régióban található Scarcelli falutól nem messze történt földmozgást több száz helyi lakos érezhette meg a hajnali órákban. 

Calabria térségét is érintette a földrengés.
Calabria régióban és annak közvetlen tengeri körzetében az elmúlt 1 évben összesen közel 2000 földrengést regisztráltak. 
Forrás: Shutterstock
  • Közepes erősségű földrengés rázta meg Olaszország térségét. 
  • A lökések az egész dél régióra kiterjedtek. 
  • Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a földrengések Olaszországban.

A földrengés az egész régióban érezhető volt 

Nem sokkal éjfél után egy váratlan földrengésre riadtak fel Dél-Olaszország lakói. Bár a földmozgás mértéke a mérések szerint közepes erősségű volt, a lökéshullámokat szinte az egész déli országrészben, köztük Calabria, Szicília, Puglia és Campania régiókban is tisztán lehetett érezni. 

A rengés központja Olaszországban, Scarcelli településétől körülbelül 18 kilométerre délnyugatra volt, innen indulva pedig az egész déli régióra kiterjedt.

Az első jelentések szerint a földmozgás következtében személyi sérülés nem történt, emellet jelentős anyagi kár keletkezését sem jelentették. 

Nem ez az első eset

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a hirtelen jelentkező földmozgások Olaszország térségében, így bátran mondhatjuk, hogy ez lett Európa leginkább földrengésveszélyes országa. Ennek hátterében egyrészt az Appennini-hegység vonulata mentén húzódó törésvonal folyamatos feszültsége áll, másrészt pedig az Olaszországban fellelhető vulkánok aktivitása, ami egészen komoly kockázatot jelent, a mélyben zajló magmamozgások ugyanis gyakran váltanak ki földrengéseket.

Legutóbb, alig két héttel ezelőtt regisztráltak hasonló esetet az országban, amikor is egy 4,4- magnitudójú rengés alakult ki a vulkáni rengéshullámnak köszönhetően.

A földrengés itt Nápoly környékére terjedt ki, és hatalmas riadalmat okozott a lakosság körében. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezért a kiegészítőért őrül meg mindenki idén nyáron - Cseréld le a hagyományos darabot

Működik farmerrel, crop toppal, blézerrel, vagy akár egy elegánsabb szettel is.

Egy csepp belőle, és mindenki utánad fordul - Az igazi nyári ragyogás titkát neked is ismerned kell

Keresed a tökéletes tavaszi glow-t? Mutatjuk a kedvenc bronzosító termékeinket arcra és testre, amikkel garantáltan elkerülöd a foltokat, és napkárosodás nélkül is igazi bronz istennő lehetsz!

Magnum jégkrém házilag: itt a tökéletes recept nyárra

Ha imádod a jégkrémeket, akkor van egy jó hírünk! Simán elkészítheted a kedvenc ízeidet akár otthon is! Itt a Magnum jégkrém házilag!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu