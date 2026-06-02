Ezt az egészséges töltött káposztát még a nagymamád is megdicséri majd

Tofu és tonhal egy tányéron? Igen, és meglepően működik… de a szósz mindent visz! A töltött káposzta, ami egészségesebb, mint gondolnád és még a nagyi is rákérdez a receptre.

A töltött káposzta nem feltétlenül az a fogás, amit a „fitt életmód” első számú hősének gondolnánk, egészen mostanáig. Ez az egészséges töltött káposzta recept ugyanis úgy turbózza fel a klasszikust, hogy közben nem veszti el a lelkét, csak kicsit modernebb ruhát ad rá. Olyan, mintha a nagymama receptje elment volna egy wellness hétvégére, mondjuk Dél-Koreába. 

Fitt töltött káposzta recept, egyenesen Ázsiából.
  • Klasszikus töltött káposzta újragondolva, könnyebb, fit verzióban.
  • Tofu + tonhal kombó, amitől még a nagyi is felkapja a szemöldökét.
  • Pikáns „titkos szósz”, ami mindent összeköt és függőséget okoz.

A hagyományos darált hús helyett egy meglepetést tartalmaz: tofu és tonhal (vagy akár más darált hús, ha nem vagy a kísérletezés bajnoka). A napa káposzta, pak choi (vagy bármilyen fejes káposzta) leveleket mindössze 2 percre betesszük a mikróba, hogy könnyedén formázhatóak legyenek. Igen, a 21. században már a káposzta is gyorséttermi tempóban készül. Ha még adnál hozzá egy is pikáns ízt, savanyított káposztát is használhatsz, csak figyelj oda, nehogy eláztassa a tölteléked. 

De jöjjön a pontos recept!

Ez a verzió nem a nehéz, zsíros komfortkaja, hanem egy könnyedebb, de mégis laktató alternatíva, ami simán befér egy tudatos étrendbe is.

Hozzávalók (2 adaghoz)

  • 1 db (200 g) puha tofu
  • 1 konzerv tonhal (160 g lecsepegtetve)
  • 6–8 db káposztalevél 
  •  1 db tojás
  • 1/2 teáskanál só
  • 1/4 teáskanál őrölt fekete bors

Elkészítés

A tofut morzsold össze, majd keverd össze a tonhallal, tojással, sóval és borssal. A massza legyen formázható, nem túl folyós. Olyan „nem esik szét az életem” állag. Töltsd meg vele a káposztaleveleket, majd tekerd fel őket, mint egy klasszikus töltött káposztát, csak kicsit lazábban. Serpenyőben vagy párolva süsd kb. 10–12 percig közepes lángon, amíg szépen összeérnek az ízek.

Titkos mártogatós szósz

  • 1 evőkanál light szójaszósz
  • 1 evőkanál ecet
  • 1 evőkanál víz
  • 1 teáskanál gochugaru (chilipehely) - Ez elhagyható.

Az egészet keverd össze egy kis tálban, és mártsd bele a tekercseket. Itt történik meg az a pillanat, amikor a „fitt étel” hirtelen „miért nem ezt eszem minden nap?” kategóriába vált. Egészségedre!

Recipe for diet friendly cabbage dumplings! 🥟 Cabbage dumplings 1 block firm tofu 1 large can tuna (can replace with any minced meat) Napa cabbage leaves (microwave 2 min to soften) 1 egg for coating Salt & pepper 🤫 Secret dipping sauce 1 tbsp light soy sauce 1 tbsp vinegar 1 tbsp water 1 tsp gochugaru (chilli flakes)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
