Ezt az egészséges töltött káposztát még a nagymamád is megdicséri majd

A töltött káposzta nem feltétlenül az a fogás, amit a „fitt életmód” első számú hősének gondolnánk, egészen mostanáig. Ez az egészséges töltött káposzta recept ugyanis úgy turbózza fel a klasszikust, hogy közben nem veszti el a lelkét, csak kicsit modernebb ruhát ad rá. Olyan, mintha a nagymama receptje elment volna egy wellness hétvégére, mondjuk Dél-Koreába.

Fitt töltött káposzta recept, egyenesen Ázsiából.

Klasszikus töltött káposzta újragondolva, könnyebb, fit verzióban.

Tofu + tonhal kombó, amitől még a nagyi is felkapja a szemöldökét.

Pikáns „titkos szósz”, ami mindent összeköt és függőséget okoz.

A hagyományos darált hús helyett egy meglepetést tartalmaz: tofu és tonhal (vagy akár más darált hús, ha nem vagy a kísérletezés bajnoka). A napa káposzta, pak choi (vagy bármilyen fejes káposzta) leveleket mindössze 2 percre betesszük a mikróba, hogy könnyedén formázhatóak legyenek. Igen, a 21. században már a káposzta is gyorséttermi tempóban készül. Ha még adnál hozzá egy is pikáns ízt, savanyított káposztát is használhatsz, csak figyelj oda, nehogy eláztassa a tölteléked.

De jöjjön a pontos recept!

Ez a verzió nem a nehéz, zsíros komfortkaja, hanem egy könnyedebb, de mégis laktató alternatíva, ami simán befér egy tudatos étrendbe is.

Hozzávalók (2 adaghoz)

1 db (200 g) puha tofu

1 konzerv tonhal (160 g lecsepegtetve)

6–8 db káposztalevél

1 db tojás

1/2 teáskanál só

1/4 teáskanál őrölt fekete bors

Elkészítés

A tofut morzsold össze, majd keverd össze a tonhallal, tojással, sóval és borssal. A massza legyen formázható, nem túl folyós. Olyan „nem esik szét az életem” állag. Töltsd meg vele a káposztaleveleket, majd tekerd fel őket, mint egy klasszikus töltött káposztát, csak kicsit lazábban. Serpenyőben vagy párolva süsd kb. 10–12 percig közepes lángon, amíg szépen összeérnek az ízek.

Titkos mártogatós szósz

1 evőkanál light szójaszósz

1 evőkanál ecet

1 evőkanál víz

1 teáskanál gochugaru (chilipehely) - Ez elhagyható.

Az egészet keverd össze egy kis tálban, és mártsd bele a tekercseket. Itt történik meg az a pillanat, amikor a „fitt étel” hirtelen „miért nem ezt eszem minden nap?” kategóriába vált. Egészségedre!