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Régen és ma

Ő volt a Dallas dögös Lucy Ewingja: 67 évesen ilyen csinos Charlene Tilton

Régen és ma sorozatsztár Dallas
Laci Patricia
2026.06.18.
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Emlékszel a Dallasból Lucy Ewingra? A szőke szépséget játszó Charlene Tilton ma már kétszeres nagymama, de ez nem azt jelenti, hogy már teljesen nyugdíjba vonult volna.

A Dallast eredetileg 1978 és 1991 között vetítették a CBS csatornán, hazánkban kicsit később, 1990 és 1997 között került adásba a Magyar Televízión. Számos színész ennek a szériának köszönheti népszerűségét, ilyen például a Jockeyt alakító Larry Hagman, a Samantha bőrébe bújó Linda Gray vagy a Lucyt játszó Charlene Tilton.

Dallas, Fernsehserie, USA 1978 - 1991, Darsteller: Charlene Tilton,Image: 728545488, License: Rights-managed, Restrictions: Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us., Model Release: no
Charlene Tilton volt a Dallas Lucy Ewingja.
Forrás: United Archives / IFTN Plus / Profimedia
  • Charlene Tilton 1978 és 1990 között alakította Lucy Ewingot a Dallasban.
  • A 67 éves színésznő a mai napig a szakmájában dolgozik.
  • Ma már kétszeres nagymama.

Charlene Tilton így néz ki ma

A Dallas színésznője csupán 17 éves volt, amikor részt vett a legendás sorozat meghallgatásán, szerencsére sikerrel járt és megkapta a szerepet. Tilton már a forgatások előtt is ismerte Larry Hagmant, akivel az évek alatt szoros barátságot kötött. Sőt, miután a nyolcadik évad végeztével nem hosszabbították meg Tilton szerződését, a Jockey Ewingot alakító színész annyira kiakadt, hogy kiharcolta a producereknél, vegyék vissza a kolléganőjét. Végül egészen 1990-ig maradt a szériában. Sokak emlékében a fiatal Charlene Tilton létezik, pedig a színésznő már 67 éves, íme egy friss kép róla és a lányáról, Cherish Leeről.

Lifetime’s “When I Said I Do”world premiere held at the Franklin Theatre on May 12, 2026 in Franklin, TN. ©Tammie Arroyo / AFF-USA.com. 12 May 2026,Image: 1098442577, License: Rights-managed, Restrictions: World Rights, Model Release: no , Pictured: Charlene Tilton and Cherish Lee
Charlene Tilton és lánya, Cherish Lee.
Forrás: Profimedia

Az idő vasfoga rajta is nyomot hagyott, azonban szerintünk ma is nagyon csinos. A szépségét ráadásul egy szem lánya is örökölte.

Így él most a színésznő

Két váláson is túl van, Cherish lánya még az első házasságából született. A családja a legfontosabb számára, Instagramjára gyakran tölt fel fotókat két kisfiú unokájáról. Bár már a nyugdíjas éveiben jár, ennek ellenére visszavonulásról hallani sem akar, aktívan színészkedik a mai napig. 2026-ban jelent meg legújabb filmje, a Where The Heart Lands tévéfilm. 

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