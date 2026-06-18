Ő volt a Dallas dögös Lucy Ewingja: 67 évesen ilyen csinos Charlene Tilton

A Dallast eredetileg 1978 és 1991 között vetítették a CBS csatornán, hazánkban kicsit később, 1990 és 1997 között került adásba a Magyar Televízión. Számos színész ennek a szériának köszönheti népszerűségét, ilyen például a Jockeyt alakító Larry Hagman, a Samantha bőrébe bújó Linda Gray vagy a Lucyt játszó Charlene Tilton.

Charlene Tilton volt a Dallas Lucy Ewingja.

Forrás: United Archives / IFTN Plus / Profimedia

Charlene Tilton 1978 és 1990 között alakította Lucy Ewingot a Dallasban.

A 67 éves színésznő a mai napig a szakmájában dolgozik.

Ma már kétszeres nagymama.

Charlene Tilton így néz ki ma

A Dallas színésznője csupán 17 éves volt, amikor részt vett a legendás sorozat meghallgatásán, szerencsére sikerrel járt és megkapta a szerepet. Tilton már a forgatások előtt is ismerte Larry Hagmant, akivel az évek alatt szoros barátságot kötött. Sőt, miután a nyolcadik évad végeztével nem hosszabbították meg Tilton szerződését, a Jockey Ewingot alakító színész annyira kiakadt, hogy kiharcolta a producereknél, vegyék vissza a kolléganőjét. Végül egészen 1990-ig maradt a szériában. Sokak emlékében a fiatal Charlene Tilton létezik, pedig a színésznő már 67 éves, íme egy friss kép róla és a lányáról, Cherish Leeről.

Charlene Tilton és lánya, Cherish Lee.

Forrás: Profimedia

Az idő vasfoga rajta is nyomot hagyott, azonban szerintünk ma is nagyon csinos. A szépségét ráadásul egy szem lánya is örökölte.

Így él most a színésznő

Két váláson is túl van, Cherish lánya még az első házasságából született. A családja a legfontosabb számára, Instagramjára gyakran tölt fel fotókat két kisfiú unokájáról. Bár már a nyugdíjas éveiben jár, ennek ellenére visszavonulásról hallani sem akar, aktívan színészkedik a mai napig. 2026-ban jelent meg legújabb filmje, a Where The Heart Lands tévéfilm.

Olvasd el ezeket a cikkeinket is: