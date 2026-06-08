60 éves lett a Vészhelyzet sztárja, így néz ki ma Julianna Margulies − Videó

A Vészhelyzet Carol nővérekét ismertük meg, de filmekben és más sorozatokban is elképesztő alakítást nyújtott. Julianna Margulies többszörösen díjazott színésznő ma lett 60 éves.

Julianna Margulies, mint Carol Hathaway nővér a Vészhelyzet című sorozatban.

Forrás: Getty/NBCUniversal

Julianna Margulies mindenki Hathaway nővére A színésznő karrierjét egyértelműen a Vészhelyzetnek köszönheti.

Miután végleg ott hagyta a „kórházat”, filmekben és egy másik sikersorozatban is tündökölt.

Most 60 évesen csodásabb, mint valaha.

A Vészhelyzet (ER) 1994-2009 15 évadot és 331 epizódot élt meg. Ezzel kiérdemelte a leghosszabb ideig futó kórházi dráma címet. A Golden Globe- és háromszoros Primetime Emmy-díjas amerikai színésznő ugyan csupán 2000-ig alakította Carol Hathaway főnővért, az utolsó évadban még egyszer feltűnt. Talán te is emlékszel, hogy egy egész ország egyszerre irigyelte és sajnálta a Dr. Doug Ross-szal való kapcsolatáért − akit nem más játszott, mint George Clooney. Szerencsére az ő történetük happy enddel zárult, ami egyben Julianna Margulies sorozatbéli szereplésének a végét is jelentette. De ahogy több Vészhelyzetes színész, ő is tovább dolgozott.

Julianna Margulie 2025 áprilisában.

Forrás: Getty Images North America

2009-től 2016-ig A férjem védelmében című jogi drámasorozat főszereplője volt. A színésznő azonban nem ragadt meg a sorozatoknál, bár egyértelmű, hogy azokban lubickolt igazán. A Julianna Margulies filmek között több műfajból is válogathatunk, ott van például a mi személyes kedvencünk, a 2002-es A szellemhajó, a 2012-es Született gengszterek vagy a 2017-es Életrevalók.

Julianna Margulies 60 évesen is elképesztően fest:

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