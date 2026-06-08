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60 éves lett a Vészhelyzet sztárja, így néz ki ma Julianna Margulies − Videó

akkor és most Julianna Margulies Vészhelyzet
Emlékszel még a 90-es évek orvosi sorozatára, amit ma is bármikor újra tudnánk nézni? Igen, ez nem más, mint a Vészhelyzet, amiben Julianna Margulies központi szereplőként volt jelen. Nézzük meg, hogyan fest napjainkban!

A Vészhelyzet Carol nővérekét ismertük meg, de filmekben és más sorozatokban is elképesztő alakítást nyújtott. Julianna Margulies többszörösen díjazott színésznő ma lett 60 éves.

Julianna Margulies, mint Carol Hathaway
Julianna Margulies, mint Carol Hathaway nővér a Vészhelyzet című sorozatban.
Forrás: Getty/NBCUniversal

Julianna Margulies mindenki Hathaway nővére

  • A színésznő karrierjét egyértelműen a Vészhelyzetnek köszönheti.
  • Miután végleg ott hagyta a „kórházat”, filmekben és egy másik sikersorozatban is tündökölt.
  • Most 60 évesen csodásabb, mint valaha.

A Vészhelyzet (ER) 1994-2009 15 évadot és 331 epizódot élt meg. Ezzel kiérdemelte a leghosszabb ideig futó kórházi dráma címet. A Golden Globe- és háromszoros Primetime Emmy-díjas amerikai színésznő ugyan csupán 2000-ig alakította Carol Hathaway főnővért, az utolsó évadban még egyszer feltűnt. Talán te is emlékszel, hogy egy egész ország egyszerre irigyelte és sajnálta a Dr. Doug Ross-szal való kapcsolatáért − akit nem más játszott, mint George Clooney. Szerencsére az ő történetük happy enddel zárult, ami egyben Julianna Margulies sorozatbéli szereplésének a végét is jelentette. De ahogy több Vészhelyzetes színész, ő is tovább dolgozott.

Julianna Margulie színésznő
Julianna Margulie 2025 áprilisában.
Forrás: Getty Images North America

2009-től 2016-ig A férjem védelmében című jogi drámasorozat főszereplője volt. A színésznő azonban nem ragadt meg a sorozatoknál, bár egyértelmű, hogy azokban lubickolt igazán. A Julianna Margulies filmek között több műfajból is válogathatunk, ott van például a mi személyes kedvencünk, a 2002-es A szellemhajó, a 2012-es Született gengszterek vagy a 2017-es Életrevalók.

Julianna Margulies 60 évesen is elképesztően fest:

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Tegye fel a kezét, aki nem volt szerelmes Ross doktorba! A Vészhelyzet nézők millióit szegezte a tévé képernyők elé, az egyes epizódok pedig nézettségi csúcsokat döntöttek.

Vészhelyzet-kvíz − Mennyire emlékszel a '90-es évek kultikus sorozatára?

„Kérek egy kis rutint, egy mellkas röntgent és egy koponya CT-t!” − ha ez a mondat benned is nosztalgikus érzéseket kelt, akkor ne menj tovább.

Mesekönyvet adott ki Julianna Margulies

 

 

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