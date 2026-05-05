Heidi Klum úgy nézett ki, mint a főtéri szoboremberek – Megdöbbentő videó és fotó

Jónás Ágnes
2026.05.05.
Heidi Klum ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell ellopni a show-t. A Met-gála idei estélyén a divatikon-műsorvezető szoborrá változott, és ezzel olyan látványos belépőt produkált, amelyről még napokkal később is beszélni fognak.

A szépséges műsorvezető – aki 2025-ben tért vissza az eseményre egy 12 éves kihagyás után – kreativitása sosem apad ki, elég csak legendás halloweeni jelmezeire gondolni. Előre sejthető volt, hogy Heidi Klum a Met-gála alkalmával is valami igazán emlékezetessel készül.

  • A 2026-os Met-gála hivatalos tematikája: A divat művészet.
  • Heidi Klumnak ennek megfelelően igencsak megeredt a fantáziája a kosztümöt illetően.
  • Nézd meg szuperkreatív szoborruháját videón és fotókon is!

Heidi Klum hipnotikusan látványos belépője a Met-gálán

A riporterek és a meghívott sztárok éppúgy megkövültek az ex-szupermodell és műsorvezető láttán, mint a Szodomából menekülő Lót felesége. Ezúttal egy szoborszerű ruhát viselt, amely márvány hatását keltette, méghozzá tetőtől talpig. Az emberszobor életre kelt és tökéletesen illett a gála Costume Art (A divat művészet) tematikájához. Még a legszebb ruhák sem arattak ekkora sikert!

Klum Raffaele Monti 1847-es Fátyolos Vesta-szűz című szobrát idézte meg a Mike Marino által tervezett, latexből és spandexből készült szoborjelmezzel. A kemény márványt vizuálisan lágy, szinte súlytalan fátyollá alakította a divattervező, akit nem mellesleg a Giuseppe Sanmartino 1753-ban megalkotott Fátyolos Krisztus című márványalkotása is inspirált. 

Éles stílusváltás a tavalyi megjelenéséhez képest

Ez a merész megjelenés látványos váltás a 2025-ös Met-gálához képest. Akkor a Személyre szabva (Tailored For You) témára reflektálva Klum egy letisztult, fekete, pánt nélküli, uszályos ruhát viselt a Vetements tervezésében. A szépséges műsorvezető akkor és most is részletesen beszélt divatstílusáról. A több az több elvét vallja, és már-már sportot űz abból, hogy amikor csak teheti – és amikor az esemény engedi – merész és figyelemfelkeltő legyen a megjelenése. Még bikiniben is brutál dögösen néz ki!

Úgy érzem, mindig szem előtt vagyok, mindenki látja, mit viselek. Nem fogok tehát unalmas ruhában megjelenni. Ez az iparág az álmokról, a folyamatos megújulásról és a kísérletezésről szól – ezért is szeretem ezeket a játékos darabokat.

Bár extravagáns ruhaválasztásain időnként fennakadnak a rajongók és kritikákból sincs hiány, Klumnak esze ágában sincs visszafogni magát. Korábban is többször felkerült a Mit ne viselj? és a Legrosszabb outfitek listájára, ennek ellenére hű maradt az elveihez.

Mindannyian különbözőek vagyunk. Én mindig egy kicsit extravagánsabb, különcebb voltam, és sosem hallgattam másokra.

Őszintén szólva, jól is áll neki a folyamatos kísérletezés. A Met-gálán minden szem rá szegeződött: imádták a kosztümjét és a riporterektől kezdve a világsztárokig szinte mindenki előszeretettel pózolt és fotózkodott vele.

Nézd meg Heidi Klum vonulását is a Met-gála kamerái előtt:

