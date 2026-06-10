A világhírű színész, Hugh Laurie nyilvánosan bocsánatot kért, miután egy közösségi médiás vitában élesen reagált egy újságíró kritikájára. A Doktor House sztárja elismerte, hogy a bejegyzés megírásakor „enyhén ittas” állapotban volt, és egy másik ügyön is stresszelt.

Hugh Laurie nem viselte jól a kritikát, amit a Doktor House kapott.

Forrás: Northfoto

Hugh Laurie elismerte, hogy „enyhén ittas” állapotban reagált egy közösségi médiás kritikára.

A vita egy, a Doktor House epizódjainak sémáját bíráló posztból indult.

Az újságíró Janet Murray szerint a sorozat túlságosan ismétlődő narratívával dolgozott.

Laurie később bocsánatot kért, és elismerte, hogy a helyzet megítélésében a túlfűtött érzelmek és az alkohol is befolyásolták.

Ezért szólt be Hugh Laurie

Az egész vita akkor kezdődött, amikor a brit újságíró, Janet Murray kritikát fogalmazott meg a ma már kultikusnak számító Doktor House sorozatról. Murray szerint a sorozat epizódjai túlságosan hasonló sémát követnek: a beteg rejtélyes betegségben szenved, House többször rossz diagnózist állít fel, a páciens majdnem meghal, végül az utolsó pillanatban mégis rájön a megoldásra.

„A páciensnek valamilyen rejtélyes betegsége van. Hugh Laurie rossz diagnózist állít fel. A beteg kis híjján meghal. Hugh Laurie megint rossz diagnózissal áll elő. Majd megfenyegetik, hogy kirúgják. A páciens közben megint majdnem meghal. Hugh Laurie-nak az utolsó pillanatban lesz egy zseniális ötlete. Végül felállítja a diagnózist. Nem rúgják ki. Nyolc évad ebből?” – írta az újságíró, amire Hugh Laurie hevesen reagált az X-en.

„Köszönöm a kritikádat, Janet. Valójában kipróbáltunk pár olyan epizódot, amelyekben House (Hugh Laurie) (kérlek, tedd a zárójeleket a megfelelő helyre) elsőre megoldja az eseteket, de azok csak hatpercesek voltak. Az NBC-nek ez nem tetszett. Aztán kipróbáltunk olyanokat is, amelyekben House soha nem találja el a diagnózist, és a beteg meghal. Ez viszont a nézőknek nem tetszett. A te éles elemzésedet más művészeti formákra is lehetne alkalmazni: J. S. Bach harminc Goldberg-variációt írt ugyanazon akkordszerkezetre, Frida Kahlo ötven önarcképet festett, és Henry Moore? A lényeg: más-más variációk egy témára. De ha te csak egy kórházat, orvosi blablát látsz, akkor ez a sorozat nem neked való. Mindazonáltal várom az első regényedet” – írta a színész az X-en, ami után a sorozat rajongói természetesen mellé álltak és egy emberként kezdték kritizálni az újságírót.