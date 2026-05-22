Régen és ma Lisa Edelstein Doktor House Hugh Laurie
Simon Benedek
2026.05.22.
Az orvosi drámasorozat, a Doktor House egyik legnagyobb sztárja volt a kórházigazgatót alakító, Lisa Edelstein.

Sok rajongó nem hitt a szemének, amikor meglátta Lisa Edelsteint legújabb videójában, amelyet 60. születésnapja alkalmából osztott meg az Instagramon. A Doktor House sorozat korábbi sztárja elegáns fehér ruhában és magassarkúban táncolt a Don't Stop Me Now című slágerre. 

  • Lisa Edelstein 60 éves lett, és új videójával teljesen meglepte a rajongókat.
  • A Doktor House egykori sztárja ma már ősz, de még mindig nagyon fiatalos
  • A színésznő a sorozatból egy fizetési vita miatt távozott 2011-ben.
  • Hollywood után egyre inkább a festészet felé fordult, alkotásait már galériákban is bemutatták.

Lisa Edelstein 60 éves: így fest ma a Doktor House szexi orvosa

A Doktor House szereplői közül bizonyára mindenki emlékszik Lisa Edelsteinre, aki a kórház igazgatóját alakította. Dr. Lisa Cuddy karaktere a főszereplő, Dr. House (Hugh Laurie) ellenpólusaként működött, valamint romantikus szál is volt közöttük. Edelstein végül a hetedik évad után távozott a sorozatból. A csatorna bércsökkentést javasolt a színészeknek, ő azonban úgy döntött, nem hosszabbítja meg  a lejáró szerződését. Később elárulta, rendkívül nehéz döntés volt számára, de úgy érezte, hosszú távon ez szolgálta leginkább a karrierjét. A Doktor House színésznője május 21-én ünnepelte 60. születésnapját – írja a Hello! magazin. Így fest napjainkban, sok-sok évvel a sorozat után:

A színésznő a Doktor House után sem tűnt el Hollywoodból: szerepelt többek között a Girlfriends' Guide to Divorce, a The Good Wife, a The Good Doctor és a 9-1-1: Lone Star című produkciókban is. Arról is beszélt korábban, hogy Hollywood sokáig kevés lehetőséget adott az idősebb női főszereplőknek, ezért különösen büszke arra, hogy 50 éves kora után is kapott még főszerepeket.

Ma már inkább a festészetnek hódol az orvosos sorozat sztárja

Lisa Edelstein elmúlt években azonban egyre inkább a festészet felé fordult. A Covid-járvány alatt újra elővette régi hobbiját, amelyből mára valódi szenvedély lett. Festményeit már több galériában is kiállították, inspirációját pedig főként családi fotókból és személyes emlékekből meríti. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: 2014-ben ment férjhez Robert Russell képzőművészhez. Bár ma már ritkábban vállal filmes vagy sorozatbeli szerepeket, de Lisa Edelstein továbbra is aktív színésznő.

