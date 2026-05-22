Sok rajongó nem hitt a szemének, amikor meglátta Lisa Edelsteint legújabb videójában, amelyet 60. születésnapja alkalmából osztott meg az Instagramon. A Doktor House sorozat korábbi sztárja elegáns fehér ruhában és magassarkúban táncolt a Don't Stop Me Now című slágerre.

A Doktor House szereplői közül bizonyára mindenki emlékszik Lisa Edelsteinre, aki a kórház igazgatóját alakította. Dr. Lisa Cuddy karaktere a főszereplő, Dr. House (Hugh Laurie) ellenpólusaként működött, valamint romantikus szál is volt közöttük. Edelstein végül a hetedik évad után távozott a sorozatból. A csatorna bércsökkentést javasolt a színészeknek, ő azonban úgy döntött, nem hosszabbítja meg a lejáró szerződését. Később elárulta, rendkívül nehéz döntés volt számára, de úgy érezte, hosszú távon ez szolgálta leginkább a karrierjét. A Doktor House színésznője május 21-én ünnepelte 60. születésnapját – írja a Hello! magazin. Így fest napjainkban, sok-sok évvel a sorozat után:

A színésznő a Doktor House után sem tűnt el Hollywoodból: szerepelt többek között a Girlfriends' Guide to Divorce, a The Good Wife, a The Good Doctor és a 9-1-1: Lone Star című produkciókban is. Arról is beszélt korábban, hogy Hollywood sokáig kevés lehetőséget adott az idősebb női főszereplőknek, ezért különösen büszke arra, hogy 50 éves kora után is kapott még főszerepeket.

Lisa Edelstein elmúlt években azonban egyre inkább a festészet felé fordult. A Covid-járvány alatt újra elővette régi hobbiját, amelyből mára valódi szenvedély lett. Festményeit már több galériában is kiállították, inspirációját pedig főként családi fotókból és személyes emlékekből meríti. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: 2014-ben ment férjhez Robert Russell képzőművészhez. Bár ma már ritkábban vállal filmes vagy sorozatbeli szerepeket, de Lisa Edelstein továbbra is aktív színésznő.