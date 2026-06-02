Veszélyben a kirándulók? Két helyen is medvét észleltek Magyarországon: itt kell vigyázni

Barnamedvét figyeltek meg Szögliget és Bódvaszilas közötti erdős területen, illetve a terület déli részén, Égerszög külterületén. A nemzeti park igazgatósága közleményben figyelmezteti a kirándulókat a medve jelentette veszélyre.

Medveészlelések az Aggteleki Nemzeti Parkban 2026-ban

Ritkán látott vendégről érkeztek bejelentések az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósághoz: barnamedvét észleltek a kedvelt kirándulóhelyen. A hatóságok közösségimédia-felületükön figyelmeztették a túrázókat.

A poszt tanulsága szerint az első medveészlelés 2026. május 31-én történt éjfél körül, vagy valamivel előtte, a Szögliget és Bódvaszilas közötti erdős területen egy kiránduló által.

A másik észlelés nem sokkal később, 2026. június 1-jén esett meg, a nemzeti park déli részén található Égerszög külterületén. Utóbbi esetben az ANP Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja érzékelte a medvét. Ez alapján nem zárható ki, hogy ugyanarról a példányról van szó, az állat(ok) további mozgásáról egyelőre nincs több információ.

Ugyanakkor nem ez volt az első eset az utóbbi egy hónapban, amikor barnamedvét (Ursus arctos) észleletek az Aggteleken: május 9-én szintén Égerszög területén kapott egy példányt lencsevégre a vadkamera. A medvék Magyarországon nem alkotnak állandó populációt, hazánkban észlelt egyedeik a környező országokból kóborolnak át az országhatáron.

A nemzeti park medvékről szóló biztonsági ajánlásokkal zárta a posztot.

