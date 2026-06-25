Madonna elárulta, miért nem készült el az életrajzi filmje: „Rendkívüli életem volt, nagy büdzsé kellett”

Madonna az Interview magazinnak mesélte el, hogy két éven át dolgozott a film előkészítésén. Részt vett a forgatókönyv alakításában, egyeztetett a producerekkel a költségvetésről, és a szereplőválogatásban is aktív szerepet vállalt. A munka végül a Universal stúdióval való nézeteltérések miatt szakadt meg, a büdzsé körül alakult ki vita. „Rendkívüli életem volt, nagy büdzsé kellett” – mondta az énekesnő.

Forrás: GC Images

Madonna azt állítja, megpróbált kompromisszumos megoldást találni, ezért azt javasolta, hogy a forgatást vigyék Szerbiába, ahol kevesebb pénzből is meg lehetett volna valósítani a filmet. A stúdió azonban nem lelkesedett az ötletért, azt mondták, nem hisznek abba, hogy Madonna négy napnál többet eltöltene Szerbiában. Madonna erre azzal vágott vissza, hogy a stúdiónál láthatóan nem értik, milyen történetet akar elmesélni, az egész élete küzdelem volt: „Olvastátok ti a forgatókönyvet? Az egész életem a túlélésről szólt, nem nyaralni mennék oda!”

A Madonna életéről szóló filmet 2020-ban jelentették be. Akkor arról volt szó, hogy Madonna maga rendezi az alkotást. Az énekesnő akkor úgy fogalmazott, fontos számára, hogy a saját életéről a saját hangján, a saját elképzelései szerint beszélhessen.

Julia Garner hosszú és kimerítő kiválasztási folyamat után kapta meg a főszerepet, ám 2023-ban már felröppentek a hírek, hogy eltörlik a filmet. 2024-ben azonban Madonna ismét arról posztolt, hogy a forgatókönyvön dolgozik, ez pedig reményt adott a rajongóknak. Madonna mostani nyilatkozata azonban világossá tette, hogy a film útja lezárult.

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