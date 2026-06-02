30 évvel fiatalabbnak tűnik: a Másnaposok szépsége 56 évesen is kirobbanó formában van – Fotók

Heather Grahamen 56 évesen is alig fogott az idő. A Másnaposok című filmből is ismert színésznő elárulta azt is, milyen szépségápolási rutinja van, amivel ennyire fiatalon tartja magát.

Heather Graham a Másnaposok című filmben játszotta legismertebb szerepét.

Forrás: Northfoto

Heather Graham 56 évesen is meglepően fiatalos külsővel hívja fel magára a figyelmet Hollywoodban.

A Másnaposok és a Twin Peaks sztárja őszintén beszélt a szépségápolási rutinjáról.

Nem utasítja el a szépészeti kezeléseket, de a természetes hatást és a mértékletességet tartja a legfontosabbnak.

Életmódjában a jóga, a meditáció és a kiemelten sok alvás is kulcsszerepet kap.

Nézd meg, hogy fest 56 évesen!

A Másnaposok színésznőjén nem fogott az idő, hihetetlenül fiatalos

A Másnaposok szereplői közül talán nem jut elsőre eszedbe Heather Graham karaktere, pedig mindhárom filmben szerepelt. Graham soha nem tartozott a legnagyobb nevek közé Hollywoodban, de azért néhány híres szerep és film így is kapcsolódik a nevéhez. Az idősebbek például még a Twin Peaks sorozatból emlékezhetnek rá, de játszott a Sikolyban, de legnagyobb sikerű szerepe a Másnaposokban Jade karaktere, akit három alkalommal is eljátszott.

Így maradt fiatalos Heather Graham

Graham elmondta, hogy az évek során több nem kozmetikai kezelést is kipróbált. Nem utasítja el a szépészeti beavatkozásokat, azonban fontosnak tartja a mértékletességet és a természetes hatást.

„Nem akarok furcsán kinézni” – jegyezte meg egy interjúban. „Az a célom, hogy természetes maradjak”. Mutatjuk, hogy fest a színésznő napjainkban, 56 évesen!

Heather Graham 56 évesen.

Forrás: Getty Images

A színésznő hozzátette, hogy egyes beavatkozások eredményei szerinte természetellenesek lehetnek, ezért azokat tudatosan kerüli. Ez a szemlélet határozza meg a döntéseit is. Noha nem zárja ki teljesen a plasztikai műtéteket, de óvatosan viszonyul hozzájuk. Éppen ezért felhagyott a töltőanyagokkal és helyette kíméletesebb technológiák felé fordult, például rádiófrekvenciás és ultrahangos bőrfiatalító kezelésekhez.

A színésznő szépségét és kirobbanó formáját nem csak a különböző szépészeti kezeléseknek köszönheti. Rendszeresen jógázik, meditál, és a mentális jóllétet is legalább olyan fontosnak tartja, mint a bőrápolást. Az alvásra is különösen figyel, állítólag gyakran 10-11 órát alszik éjszakánként.