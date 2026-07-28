Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 28., kedd Szabolcs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szakember

Az orvos figyelmeztet: soha ne üljünk így a hosszú repülőutakon, különben az életünket kockáztatjuk

szakember repülőút mélyvénás trombózis orvos kockázat
Simon Péter
2026.07.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A nyaralás vagy egy távoli üzleti út előtt a legtöbben a bőrönd bepakolására koncentrálnak. Pedig egy hosszú repülőút az egészségünkre is hatással lehet. Orvos figyelmeztet a mélyvénás trombózis kockázatára.

Egy orvos arra figyelmeztet, hogy egy hosszú repülőúton az órákon át tartó mozdulatlanság növelheti a mélyvénás trombózis kockázatát, ami kezelés nélkül akár életveszélyes szövődményhez is vezethet. Kik vannak a leginkább kitéve az életveszélyes állapotnak, és hogyan előzhető meg? A szakember ezt is elárulja.

mélyvénás trombózis kockázata
Az orvos elárulja, miért nő meg a mélyvénás trombózis kockázata egy hosszú repülőút.
Forás: 123f

Miért veszélyes a hosszú repülőút?

A mélyvénás trombózis akkor alakul ki, amikor vérrög képződik – leggyakrabban a láb mélyvénáiban. Hosszú repülőutak során a tartós ülés lelassítja a vérkeringést, a repülőgép száraz levegője pedig hozzájárulhat a kiszáradáshoz, ami tovább növelheti a kockázatot. Ha a vérrög leszakad és a tüdőbe jut, tüdőembóliát okozhat, amely sürgős orvosi ellátást igényel.

Kiknek kell különösen odafigyelniük?

A szakemberek szerint bár a trombózis bárkinél előfordulhat, nagyobb a veszély azoknál, akiknek korábban már volt vérrögük, visszértágulatuk van, túlsúlyosak, dohányoznak, várandósak vagy hormonális fogamzásgátlót, illetve hormonpótló kezelést alkalmaznak. A magasabb életkor, egyes krónikus betegségek, valamint a közelmúltban végzett műtétek szintén emelhetik a kockázatot.

Így csökkenthető a mélyvénás trombózis kockázata

Az orvosok szerint már néhány egyszerű óvintézkedés is sokat segíthet. Érdemes rendszeresen felállni és sétálni a folyosón, illetve ülés közben is átmozgatni a bokát és a lábfejet. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, miközben célszerű kerülni a túlzott alkoholfogyasztást. Azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve, kompressziós harisnya viselése is szóba jöhet, de erről érdemes előzetesen orvossal egyeztetni. 

Ezekre a tünetekre figyelj!

A mélyvénás trombózis tünetei közé tartozhat az egyik láb fájdalma, duzzanata, meleg tapintata vagy elszíneződése. Ha pedig hirtelen légszomj, mellkasi fájdalom, szapora légzés vagy véres köpet jelentkezik, az már tüdőembóliára utalhat, amely azonnali sürgősségi ellátást igényel.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb ember számára a repülés biztonságos, ugyanakkor a hosszú utak előtt érdemes tisztában lenni a mélyvénás trombózis kockázatával. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy az utazás egészségügyi problémával végződjön.

Az alábi cikkeink is érdekelhetnek: 

A demencia egyik korai jele vezetés közben is jelentkezhet – Szakértők figyelmeztetnek

A demenciát a legtöbben a feledékenységgel azonosítják, pedig a betegség első figyelmeztető jelei akár vezetés közben is megmutatkozhatnak. A demencia jelei között olyan kevésbé ismert tünetek is szerepelnek, amelyeket sokan egyszerű figyelmetlenségnek vagy a korral járó változásoknak tulajdonítanak.

A női orgazmus titka: egyetlen dolog sokkal fontosabb, mint a technika

Egy pszichológiai kutatás szerint a női orgazmus kulcsa nem feltétlenül valamilyen különleges technikában rejlik, hanem valami egészen másban.

Szívszorító oka van annak, miért nem szabad közeledned egy rókához: tragikus következményei lehetnek

Bár egy róka aranyosnak és barátságosnak tűnhet, a vadvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek: ne próbáljuk megszelídíteni vagy etetni őket, mert ezzel csak ártunk neki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu