Az orvos figyelmeztet: soha ne üljünk így a hosszú repülőutakon, különben az életünket kockáztatjuk

Egy orvos arra figyelmeztet, hogy egy hosszú repülőúton az órákon át tartó mozdulatlanság növelheti a mélyvénás trombózis kockázatát, ami kezelés nélkül akár életveszélyes szövődményhez is vezethet. Kik vannak a leginkább kitéve az életveszélyes állapotnak, és hogyan előzhető meg? A szakember ezt is elárulja.

Az orvos elárulja, miért nő meg a mélyvénás trombózis kockázata egy hosszú repülőút.

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Miért veszélyes a hosszú repülőút?

A mélyvénás trombózis akkor alakul ki, amikor vérrög képződik – leggyakrabban a láb mélyvénáiban. Hosszú repülőutak során a tartós ülés lelassítja a vérkeringést, a repülőgép száraz levegője pedig hozzájárulhat a kiszáradáshoz, ami tovább növelheti a kockázatot. Ha a vérrög leszakad és a tüdőbe jut, tüdőembóliát okozhat, amely sürgős orvosi ellátást igényel.

Kiknek kell különösen odafigyelniük?

A szakemberek szerint bár a trombózis bárkinél előfordulhat, nagyobb a veszély azoknál, akiknek korábban már volt vérrögük, visszértágulatuk van, túlsúlyosak, dohányoznak, várandósak vagy hormonális fogamzásgátlót, illetve hormonpótló kezelést alkalmaznak. A magasabb életkor, egyes krónikus betegségek, valamint a közelmúltban végzett műtétek szintén emelhetik a kockázatot.

Így csökkenthető a mélyvénás trombózis kockázata

Az orvosok szerint már néhány egyszerű óvintézkedés is sokat segíthet. Érdemes rendszeresen felállni és sétálni a folyosón, illetve ülés közben is átmozgatni a bokát és a lábfejet. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, miközben célszerű kerülni a túlzott alkoholfogyasztást. Azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve, kompressziós harisnya viselése is szóba jöhet, de erről érdemes előzetesen orvossal egyeztetni.

Ezekre a tünetekre figyelj!

A mélyvénás trombózis tünetei közé tartozhat az egyik láb fájdalma, duzzanata, meleg tapintata vagy elszíneződése. Ha pedig hirtelen légszomj, mellkasi fájdalom, szapora légzés vagy véres köpet jelentkezik, az már tüdőembóliára utalhat, amely azonnali sürgősségi ellátást igényel.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb ember számára a repülés biztonságos, ugyanakkor a hosszú utak előtt érdemes tisztában lenni a mélyvénás trombózis kockázatával. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy az utazás egészségügyi problémával végződjön.