Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 28., kedd Szabolcs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Meghan Markle új fotója kiverte a biztosítékot: Diana sírját is belerángatta a családi drámába?

Jonathan Brady / POOL / AFP - JONATHAN BRADY
királyi család Meghan Markle Diana hercegné
Nagy Anna
2026.07.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A királyi családból kivált hercegné ismét vihart kavart egy ártatlannak tűnő családi fotóval. Sokan úgy vélik, Meghan Markle ezúttal Diana hercegné emlékét használta fel, ami miatt elszabadultak az indulatok.

A sussexi hercegi pár körül szinte sosem telnek eseménytelenül a hetek, most Meghan Markle legutóbbi Instagram-posztja robbantott ki újabb heves vitát. A családi képsorozat első pillantásra idilli nyári emléknek tűnik, de jobban megvizsgálva már egészen más a helyzet. Nem véletlen, hogy hatalmas felháborodást váltott ki.

Pictures MUST credit: Netflix Meghan Markle hosts New York based restaurateur Will Guidara on her Netflix show, With Love, Meghan: Holiday Celebration. After preparing some of his favourite food for his arrival, she takes Guidara, 46, to her craft room where the pair get stuck into trying their hand at making Christmas table crackers. They stuff the crackers with items that think the recipients will love. Meghan labels hers for children Lilibet and Archie with their names. Husband Prince Harry’s one is simply labelled “My Love.” Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle ismét rosszul taktikázott.
Forrás: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle fotója, ami újabb botrányt robbantott ki

A legnagyobb visszhangot az a felvétel váltotta ki, amelyen Harry herceg nagy virágcsokrokkal sétál fiával, Archie-val, Lilibet pedig követi őket. A képek az Althorp-birtokon készültek, ahol Diana hercegné családjának ősi rezidenciája áll.

Bár a fotók nem Diana sírjánál készültek, sokan úgy értelmezték, hogy Harry éppen édesanyja végső nyughelyéhez vitte gyerekeit. A házaspár ezt nem is cáfolta. A brit sajtóban gyorsan megjelentek a bírálatok. Több kommentátor szerint Diana sírja mindig is a család egyik legszemélyesebb, legvédettebb helye volt, ezért egyenesen gyalázatnak tartják azt, hogy Meghan Markle onnan posztolt képeket. 

A kritikusok arra is emlékeztetnek, hogy Vilmos herceg ugyan rendszeresen felkeresi édesanyja sírját családjával, erről azonban soha nem kerültek nyilvánosságra felvételek. Éppen ezért sokan úgy érzik, Meghan ismét átlépett egy határt.

Újabb olaj a tűzre a királyi családban?

A poszt időzítése sem véletlenül váltott ki találgatásokat. Nemrég olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Harry és III. Károly király között óvatos közeledés kezdődhetett, ennek egyik feltétele pedig az lett volna, hogy a családi találkozók részletei ne szivárogjanak ki. Bár Meghan fotói közvetlenül nem mutatják Diana sírját, többen úgy vélik, a bejegyzés szembemegy ennek a megállapodásnak a szellemiségével.

A fotók újra felerősítették azokat a pletykákat is, amelyek szerint Harry és Meghan helyzete az Egyesült Államokban már nem olyan stabil, mint néhány éve. 

A külföldi sajtóban olyan vélemények is megjelentek, hogy a királyi családhoz való közeledés mögött részben üzleti megfontolások állhatnak, ezt azonban sem Harry, sem Meghan nem kommentálta.

Viszont az a tény is ezt a lehetőséget erősíti, hogy Meghan Markle és a gyerekek egyáltalán betették a lábukat az Egyesült Királyságba. Eddig a megfelelő védelem hiánáyra hivatkozva ők mindig az Egyesült Államokban maradtak, most valahogy mégis sikerült úgy látogatást tenniük Angliában, hogy még egy lesifotó sem készült róluk, pedig ezúttal sem kaptak védelmet. 

Kattints a képre a galériáért, amiben láthatod a kérdéses fotót is:

Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat
Meghan és Lilbeth a strandra sétálnak
Meghan Markle kis portugál boltokba is betért
Archie herceg mezitláb a naplemetében
Az O Melidense étterem, Melidense városában, Setubal alatt - Itt járt a hercegi pár
A család az óceánban is megfürdött - Úgy tudni, Comportában nyaraltak
Harry, Archie és Lilibet virágcsokrot visznek Diana nyughelyéhez
Meghan Markle és Hary herceg a Skót-felföldet is megmutaták a gyerekeiknek
Archie a pilótafülkében
Meghan Markle és szeretett kutyája
Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy étteremben
1 / 11
Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

Ezek a cikkek is érdeklhetnek:

"Harry őrülten szerelmes volt Meghanbe, de mára eloszlott a rózsaszín köd" − Már bánják, hogy kiléptek a családból

Egyre inkább úgy tűnik, a sussexi pár visszatáncolna. Harry herceget most már Meghan Markle is támogatja abban, hogy közeledjen a családjához.

Kiderültek a titkos és pikáns találkozó részletei: kitálalt egy alkalmazott, elárulta, mi történt Diana hercegné és JFK Jr. között

Új részletek kerültek nyilvánosságra a világ két legtöbbet fotózott és legkívánatosabb embere találkozásáról.

Katalin hercegné a kemoterápia mellékhatásairól vallott: „Olvasni sem tudtam”

Kendőzetlenül mesélt arról, milyen szellemi, testi és lelki megpróbáltatásokkal járt számára a rákkezelés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu