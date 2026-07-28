Meghan Markle új fotója kiverte a biztosítékot: Diana sírját is belerángatta a családi drámába?

A sussexi hercegi pár körül szinte sosem telnek eseménytelenül a hetek, most Meghan Markle legutóbbi Instagram-posztja robbantott ki újabb heves vitát. A családi képsorozat első pillantásra idilli nyári emléknek tűnik, de jobban megvizsgálva már egészen más a helyzet. Nem véletlen, hogy hatalmas felháborodást váltott ki.

Meghan Markle ismét rosszul taktikázott.

Forrás: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle fotója, ami újabb botrányt robbantott ki

A legnagyobb visszhangot az a felvétel váltotta ki, amelyen Harry herceg nagy virágcsokrokkal sétál fiával, Archie-val, Lilibet pedig követi őket. A képek az Althorp-birtokon készültek, ahol Diana hercegné családjának ősi rezidenciája áll.

Bár a fotók nem Diana sírjánál készültek, sokan úgy értelmezték, hogy Harry éppen édesanyja végső nyughelyéhez vitte gyerekeit. A házaspár ezt nem is cáfolta. A brit sajtóban gyorsan megjelentek a bírálatok. Több kommentátor szerint Diana sírja mindig is a család egyik legszemélyesebb, legvédettebb helye volt, ezért egyenesen gyalázatnak tartják azt, hogy Meghan Markle onnan posztolt képeket.

A kritikusok arra is emlékeztetnek, hogy Vilmos herceg ugyan rendszeresen felkeresi édesanyja sírját családjával, erről azonban soha nem kerültek nyilvánosságra felvételek. Éppen ezért sokan úgy érzik, Meghan ismét átlépett egy határt.

Újabb olaj a tűzre a királyi családban?

A poszt időzítése sem véletlenül váltott ki találgatásokat. Nemrég olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Harry és III. Károly király között óvatos közeledés kezdődhetett, ennek egyik feltétele pedig az lett volna, hogy a családi találkozók részletei ne szivárogjanak ki. Bár Meghan fotói közvetlenül nem mutatják Diana sírját, többen úgy vélik, a bejegyzés szembemegy ennek a megállapodásnak a szellemiségével.

A fotók újra felerősítették azokat a pletykákat is, amelyek szerint Harry és Meghan helyzete az Egyesült Államokban már nem olyan stabil, mint néhány éve.

A külföldi sajtóban olyan vélemények is megjelentek, hogy a királyi családhoz való közeledés mögött részben üzleti megfontolások állhatnak, ezt azonban sem Harry, sem Meghan nem kommentálta.