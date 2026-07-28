Kéz nélküli maszturbálás: a módszer, amivel pillanatok alatt a csúcsra juthatsz

Ma egy kevésbé ismert önkielégítési módszert hoztunk nektek, amely nem kapja meg azt a figyelmet, amit megérdemelne. Ha unod már a hagyományos trükköket, vagy kipróbálnál egy új örömnyújtási taktikát, akkor tarts velünk, megmutatjuk, mit lehet tudni a kéz nélküli maszturbálásról.

A női orgazmus titkos módszere: a kéz nélküli maszturbálás

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Kéz nélküli maszturbálás az élvezetek maximalizálásához

A szexterapeuták szerint a szintribáció (a kéz és szexjáték nélküli önkielégítés) egyre nagyobb népszerűségnek örvend és egyre több hölgy próbálja ki ezt az újfajta módszert. Ennek ellenére sokan továbbra sincsenek tisztában azzal, hogyan kellene belevágniuk és hogyan lehet a lehető legélvezetesebben csinálni a dolgokat. Pedig a kéz nélküli maszturbálás rengeteg olyan előnnyel jár, amikkel a sima önkielégítés nem tudja felvenni a versenyt. Erről beszélt nemrég Ness Cooper szexterapeuta az Uniladnek, aki elárulta azt is, hogyan kell kéz nélkül önkielégíteni.

„A szintribáció során a vaginával rendelkező személy összenyomja a combjait, lehetővé téve, hogy a két láb egymáshoz nyomódása kellemes érzéseket keltsen, amelyek ismétlődő hatása orgazmushoz vezethet. Ezt a módszert sokan már fiatalkorukban megtapasztalják, miközben felfedezik a szexualitásukat, azonban kevesen próbálják ki felnőttként tudatosan" – kezdte beszámolóját a szakértő. Ness Cooper elárulta azt is, hogy szerinte milyen előnyökkel járhat a szintribáció a hagyományos önkielégítéshez képest:

„Pihentetőbb, mint a kézzel való örömszerzés. A combok súrlódása egyszerre tudja stimulálni a csikló külső és belső részét is. Ráadásul szívből ajánlom azoknak a hölgyeknek is, akik medencefenék-problémákkal küzdenek. Mert más maszturbációs pozícióktól eltérően ez a módszer aktiválhatja a medencefenéket és extra mennyiségű vért pumpál az említett területekre. Így a maszturbáció is intenzívebbé válhat" – zárta sorait a szexterapeuta.

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