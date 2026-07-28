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Ősszel is virágba borulhat a kerted: ezt a különleges növényt még júliusban érdemes elültetni

virág őszi kikerics növény kert
Life.hu
2026.07.28.
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Bár a legtöbben tavasszal gondolnak a hagymás virágokra, van egy növény, amelyet éppen júliusban érdemes elültetni, ha azt szeretnéd, hogy szeptemberben és októberben is színes virágok díszítsék a kertet. A kertészeti szakemberek szerint az őszi kikerics kevés gondozással is látványos dísze lehet a kertnek.

Az őszi kikerics – angol nevén autumn crocus – nevével ellentétben nem rokona a tavaszi krókusznak, hanem a kikericsfélék közé tartozik. Különlegessége, hogy virágai levelek nélkül bújnak elő, ezért angolul gyakran a „meztelen hölgy” becenevet is viseli ez a színpompás virág, mely a te kerted dísze is lehet.

őszi kikerics a kertben
A kert dísze az őszi kikrics.
Forrás: 123rf

Ha július végéig elülteted, ősszel a kerted különböző színekben pompázhat

A szakértők szerint a hagymákat legkésőbb augusztus elejéig érdemes elültetni. Az ideális ültetési mélység 8–10 centiméter, a hagymák között pedig körülbelül 15 centiméter távolságot hagyjunk. Szabad földbe és cserépbe egyaránt ültethető, tőzegmentes virágföldben is szépen fejlődik.

Félárnyékban érzi magát a legjobban

Az őszi kikerics a nedves, de jó vízelvezetésű talajt kedveli, és legszebben félárnyékos helyen fejlődik. Jól mutat fák alatt, gyepben vagy virágágyások szegélyén, ahol ősszel is élénk színekkel dobja fel a kertet.

A virágok a mélylilától egészen a halvány rózsaszínig, sőt fehér változatban is megtalálhatók, így szinte bármilyen kert stílusához illeszkednek.

Kevés gondozást igényel, de van egy fontos szabály

A kertészek szerint az őszi kikerics egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül igénytelen növény. Nem szükséges metszeni, a virágzás után egyszerűen hagyni kell, hogy a levelek természetes módon elszáradjanak, majd a növény a következő tavaszig nyugalmi állapotba kerül.

A szakemberek ugyanakkor egy fontos dologra figyelmeztetnek: a növény minden része mérgező, ezért ültetéskor érdemes kesztyűt viselni, és olyan helyre telepíteni, ahol kisgyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Erre figyelj vásárláskor

Ha most szerzed be a hagymákat, csak egészséges példányokat válassz. A puha tapintású vagy fehér penészfoltos hagymákat érdemes elkerülni, mert ezek nagy valószínűséggel nem fejlődnek megfelelően.

Ha pedig más növényeket is ültetnél még a nyár közepén, a kertészeti szakemberek szerint a hortenzia, a dália, a gyűszűvirág és a viola is jó választás lehet. Az őszi kikerics esetében azonban különösen fontos a megfelelő időzítés: ha túl későn kerül a földbe, előfordulhat, hogy csak a következő szezonban bontja ki látványos virágait.

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