A Gyűrűk Ura Samuja olyan szegény volt a forgatások után, hogy el kellett adnia otthonát

A Gyűrűk Ura-filmek repítették a karrierje csúcsára Sean Astint, ám Csavardi Samu szerepe anyagilag nem volt kifizetődő számára. Hírnevének csúcsán kellett megválnia otthonától, annyira alacsony volt a gázsija.

A Gyűrűk Ura-filmek Csavardi Samuja, azaz Sean Astin nem kapott sok pénzt a szerepéért.

Forrás: Entertainment Pictures/NEW LINE PRODUCTIONS

A Gyűrűk Ura Csavardi Samuja elszegényedett

A J. R. R. Tolkien regényeiből készült A Gyűrűk Ura-filmek világszerte népszerűek lettek és hatalmas bevételt teremeltek a stúdiónak, bár ez nem volt garantált. Akkoriban a fantasy még nem számított biztos sikernek, a rendezőnek, Peter Jacksonnak pedig nem volt még ilyen nagyszabású filmje. A mozipénztáraknál az emberek azonban minden félelmet eloszlattak. A Gyűrű szövetsége 93 millió dollárból készült és 897,7 millió dollárt hozott, a második és harmadik rész pedig ennél is népszerűbb lett. A Két toron 94 millió dollárból csinált 947,9 millió, A király visszatér pedig szintén 94 millió dollárból 1,147 milliárdot, ráadásul mind a 11 Oscar-jelölését díjra váltotta.

Ezek után azt feltételezhetnénk, hogy a szereplők is szépen kaszáltak, hiszen nem kis szerepük volt abba, hogy a filmek ilyen népszerűek lettek, a Csavardi Samut játszó Sean Astinra biztosan ez azonban biztosan nem igaz.

Neki ugyanis a karreirje csúcsán kellett megválnia az otthonától, olyan alacsony volt a gázsija a filmekért.

„Ellentmondás volt a rám irányuló figyelem és a rendelkezésünkre álló pénz mennyisége között” – nyilatkozta a színész, aki korábban elárulta, hogy 250 000 dollárt keresett Csavardi Samu szerepével a népszerű filmsorozatban. „Nem volt nagy pénz! Valójában el kellett adnom a házamat, mert olyan alacsony összeget alkudtam ki a trilógiáért" – tette hozzá a színész. A 250 ezer dollár mai árfolyamon nagyjából 76 millió forint, ami soknak tűnik, de a színésznek évi 250 000 dollárt kellett volna keresnie, hogy fedezze a háza jelzálogkölcsönét és a biztosítást. „Nem azt kérem, hogy bárki is sajnáljon engem a pénz miatt" – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a trilógia harmadik részére már javult az anyagi helyzete.

Mások sem kerestek sokkal jobban, mivel a filmeket egyszerre forgatták, vagyis nem tárgyalták újra minden rész előtt a szerződéseket. Orlando Bloom, aki Legolast alakította elárulta, hogy a trilógiaért 175 000 dollárt kapott – de „fele pénzért is megcsinálná újra”.