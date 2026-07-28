Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 28., kedd Szabolcs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

A Gyűrűk Ura Samuja olyan szegény volt a forgatások után, hogy el kellett adnia otthonát

hollywood A Gyűrűk Ura-trilógia Csavardi Samu A Gyűrűk Ura fizetés
Nagy Anna
2026.07.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem mindenki tud jó üzletet kötni. Sean Astin, aki A Gyűrűk Ura-filmek Samujaként ismert péládul biztosan nem. Hiába tette ugyanis híressé a szerep, nem sok pénzt hozott a konyhára.

A Gyűrűk Ura-filmek repítették a karrierje csúcsára Sean Astint, ám Csavardi Samu szerepe anyagilag nem volt kifizetődő számára. Hírnevének csúcsán kellett megválnia otthonától, annyira alacsony volt a gázsija.

A Gyűrűk Ura-filmek Csavardi Samuja, azaz Sean Astin nem kapott sok pénzt a szerepéért.
A Gyűrűk Ura-filmek Csavardi Samuja, azaz Sean Astin nem kapott sok pénzt a szerepéért.
Forrás: Entertainment Pictures/NEW LINE PRODUCTIONS

A Gyűrűk Ura Csavardi Samuja elszegényedett

A J. R. R. Tolkien regényeiből készült A Gyűrűk Ura-filmek világszerte népszerűek lettek és hatalmas bevételt teremeltek a stúdiónak, bár ez nem volt garantált. Akkoriban a fantasy még nem számított biztos sikernek, a rendezőnek, Peter Jacksonnak pedig nem volt még ilyen nagyszabású filmje. A mozipénztáraknál az emberek azonban minden félelmet eloszlattak. A Gyűrű szövetsége 93 millió dollárból készült és 897,7 millió dollárt hozott, a második és harmadik rész pedig ennél is népszerűbb lett. A Két toron 94 millió dollárból csinált 947,9 millió, A király visszatér pedig szintén 94 millió dollárból 1,147 milliárdot, ráadásul mind a 11 Oscar-jelölését díjra váltotta. 

Ezek után azt feltételezhetnénk, hogy a szereplők is szépen kaszáltak, hiszen nem kis szerepük volt abba, hogy a filmek ilyen népszerűek lettek, a Csavardi Samut játszó Sean Astinra biztosan ez azonban biztosan nem igaz.

 Neki ugyanis a karreirje csúcsán kellett megválnia az otthonától, olyan alacsony volt a gázsija a filmekért. 

„Ellentmondás volt a rám irányuló figyelem és a rendelkezésünkre álló pénz mennyisége között” – nyilatkozta a színész, aki korábban elárulta, hogy 250 000 dollárt keresett Csavardi Samu szerepével a népszerű filmsorozatban. „Nem volt nagy pénz! Valójában el kellett adnom a házamat, mert olyan alacsony összeget alkudtam ki a trilógiáért" – tette hozzá a színész. A 250 ezer dollár mai árfolyamon nagyjából 76 millió forint, ami soknak tűnik, de a színésznek évi 250 000 dollárt kellett volna keresnie, hogy fedezze a háza jelzálogkölcsönét és a biztosítást. „Nem azt kérem, hogy bárki is sajnáljon engem a pénz miatt"hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a trilógia harmadik részére már javult az anyagi helyzete. 

Mások sem kerestek sokkal jobban, mivel a filmeket egyszerre forgatták, vagyis nem tárgyalták újra minden rész előtt a szerződéseket. Orlando Bloom, aki Legolast alakította elárulta, hogy a trilógiaért 175 000 dollárt kapott – de „fele pénzért is megcsinálná újra”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiderült, mennyit kaszáltak az Odüsszeia színészei a szerepükkel: Christopher Nolan nem volt szűkmarkú

Christopher Nolan nem volt szűkmarkú.

Cate Blanchett csak ingyen szendvicseket kapott A Gyűrűk Uráért

A Gyűrűk Ura nagy népszerűségnek örvendő és hatalmas bevételt hozó filmosorozat volt, de nem a színészeknek. Cate Blanchett elárulta, hogy csak ingyen szendvicseket kapott szerepléséért.

Pénz beszél: ezeket a szerepeket csak a magas gázsi miatt vállalták el a színészek

A számlákat mindenkinek fizetnie kell.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu