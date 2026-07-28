Meghan Markle elárulta, milyen szabályok szerint kaphatnak édességet a gyerekei

A 44 éves Meghan Markle a műsor zsűritagjainak árulta el, hogy a gyerekei egyáltalán nem válogatósak. A hétéves Archie és az ötéves Lilibet a legtöbb ételt szívesen fogyasztja. „A gyerekek nagyon jó evők, ezen a téren igazán szerencsések vagyunk” – fogalmazott. Hozzátette, Archie és Lilibet a kertben is szívesen segítenek.

Meghan Markle gyerekei, Archie és Lilibet nem válogatósak és a kertben is szívesen segítenek

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Meghan és férje, a 41 éves Harry herceg 2020-ban költözött családjával a kaliforniai Montecitóba. Birtokukhoz veteményes, tyúkól és gyümölcsös is tartozik, így a gyerekek gyakran maguk gyűjtik be azt, amit szeretnének megenni.

„Amikor azt kérdezik, hogy kaphatnak-e desszertet, azt mondjuk nekik: ha le tudjátok szedni, meg is ehetitek” – árulta el Meghan.

Meghan Markle gyerekei is imádják az édességet

Természetesen a Harry herceg gyerekei is szeretik a csokit, náluk is gyakran kerül az asztalra valamilyen édes étel. A gyerekek egyik kedvenc reggelije a Meghan által „meglepetéspalacsintának” nevezett fogás: Archie és Lilibet csak a palacsinta megfordításakor látja meg, milyen minta került a másik oldalára. A motívumok készülhetnek színes cukordarából, csokoládédarabokból vagy áfonyából.

A házi lekvár és a friss gyümölcs is nagy kedvenc náluk. A gyerekek a bogyós gyümölcsök szüretelésében és a befőttek elkészítésében is részt vesznek.

Meghan Markle ugyanakkor nem állítja, hogy náluk minden étkezés szuperegészséges. Időnként csirkefalatokat és mirelit krumplit is süt a gyerekeknek.

„A férjem és Archie is imádja a tükörtojást, és szalonnából sincs hiány nálunk. Viszont nem mindig van idő ilyesmire, akkor bedobjuk a fagyasztott gofrit a kenyérpirítóba, és ennyi. Ebben sincs semmi szégyellnivaló” – mondta.

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