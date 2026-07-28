Vilmos herceg megszakította a családi pihenését: megrázó üzenetet küldött

„Gondolatainkban mindazokkal vagyunk, akiket érintenek a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek” – írta Vilmos és Katalin. A hercegi pár háláját fejezte ki a rendkívül nehéz körülmények között fáradhatatlanul dolgozó tűzoltóknak, mentőegységeknek és önkénteseknek is. „Ezek az események élesen emlékeztetnek arra, milyen kihívásokkal jár az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, és mennyire fontos az emberek, valamint a természet védelme” – tették hozzá.

Vilmos herceg és Katalin hercegné közleménye, megrendülve látják az erdőtüzek pusztítását

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Több százezer embert kellett kitelepíteni az erdőtüzek miatt

Franciaországban már több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és Nyugat-Európa számos pontján küzdenek a lángokkal. A Madridtól nyugatra fekvő dombvidéken pusztító tűz Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzévé vált. A Bordeaux közelében kialakult másik tűzvész pedig Párizs területének négyszeresét perzselte fel. A két országban összesen mintegy 360 ezer embert telepítettek ki.

A katasztrófa az Egyesült Királyságot sem kerülte el. Skóciában a hétvégén vészhelyzetet hirdettek a Cairngorms területén pusztító erdőtűz miatt, az ország más részein pedig kisebb tüzek keletkeztek.

A Copernicus éghajlatfigyelő szolgálat szerint Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a hőmérséklet nagyjából kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.

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