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Vilmos herceg megszakította a családi pihenését: megrázó üzenetet küldött

katasztrófa közlemény Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.07.28.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné közleményben fejezték ki együttérzésüket. Az események annyira megrendítették őket, hogy még a nyaralásukat is megszakították, pedig ilyenkor nem foglalkoznak közügyekkel.

„Gondolatainkban mindazokkal vagyunk, akiket érintenek a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek” – írta Vilmos és Katalin. A hercegi pár háláját fejezte ki a rendkívül nehéz körülmények között fáradhatatlanul dolgozó tűzoltóknak, mentőegységeknek és önkénteseknek is. „Ezek az események élesen emlékeztetnek arra, milyen kihívásokkal jár az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, és mennyire fontos az emberek, valamint a természet védelme”tették hozzá.

Vilmos herceg és Katalin hercegné közleménye, megrendülve látják az erdőtüzek pusztítását
Vilmos herceg és Katalin hercegné közleménye, megrendülve látják az erdőtüzek pusztítását
Forrás: Instagram

Több százezer embert kellett kitelepíteni az erdőtüzek miatt

Franciaországban már több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és Nyugat-Európa számos pontján küzdenek a lángokkal. A Madridtól nyugatra fekvő dombvidéken pusztító tűz Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzévé vált. A Bordeaux közelében kialakult másik tűzvész pedig Párizs területének négyszeresét perzselte fel. A két országban összesen mintegy 360 ezer embert telepítettek ki.

A katasztrófa az Egyesült Királyságot sem kerülte el. Skóciában a hétvégén vészhelyzetet hirdettek a Cairngorms területén pusztító erdőtűz miatt, az ország más részein pedig kisebb tüzek keletkeztek.

A Copernicus éghajlatfigyelő szolgálat szerint Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a hőmérséklet nagyjából kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.

Erdőtüzek Európában: fotókon a hatalmas puszítás

Tűzoltók dolgoznak a lángok eloltásán a délnyugat-franciaországi Lège-Cap-Ferret közelében 2026. július 28-án. Az elmúlt hat napban a Bordeaux melletti erdőtűz 42 000 hektárnyi területet perzselt fel, 220 000 embert kényszerített menekülésre, és 240 házat
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A képen egy kiégett ház látható a Valencia tartománytól 50 kilométerre északra fekvő La Vilavella település Santa Barbara nevű lakóövezetében, 2026. július 28-án. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök azt közölte: látják a fényt az alagút végén az erdőtüze
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A Cairngorms Nemzeti Park Hatósága által közzétett felvétel mutatja a Skóciában tomboló erdőtüzek óriási pusztítását.
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Tűzoltók dolgoznak a lángok eloltásán a délnyugat-franciaországi Lège-Cap-Ferret közelében 2026. július 28-án. Az elmúlt hat napban a Bordeaux melletti erdőtűz 42 000 hektárnyi területet perzselt fel, 220 000 embert kényszerített menekülésre, és 240 házat pusztított el. A tűzoltók 2026. július 28-án arról számoltak be, hogy a tűz nem terjedt tovább az éjszaka folyamán, sikerült megfékezniük.
AFP

 

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