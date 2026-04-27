Megdöbbentő: ezek voltak Michael Jackson utolsó szavai – Kiderült, miért könyörgött a popkirály

Alig van ember a Földön, aki nem ismeri Michael Jacksont. A popkirályként is emlegetett énekes a valaha volt egyik legismertebb és legkülönlegesebb előadó volt a világon. Mutatjuk, mik voltak Michael Jackson utolsó szavai!

Nemrég új életrajzi film jelent meg Michael Jackson életéről, Michael címmel játsszák a mozik.

Ezt mondta Michael Jackson a halálos ágyán

2009. június 25-én az egész világot megrázta Michael Jackson halála. A popkirály mindössze 50 éves volt, amikor lefeküdt aludni, de már sosem ébredt fel. A halálának részletei és a felelősség megállapítása egy későbbi bírósági tárgyaláson derült ki. Itt többbek között az őt kezelő orvos azt is elárulta, hogy az énekes utolsó szavai meglepően hétköznapiak voltak:

„Kérlek, kérlek, adj egy kis tejet, hogy végre aludhassak.” – mondta Michael Jackson.

A „tej” szó alatt azonban nem a hétköznapi tehéntejet értette a popikon. Az énekes személyi orvosa, Conrad Murray vallomásában elárulta, hogy a „tej” valójában a propofol nevű altatót jelentette, amelyet az orvosi körökben gyakran „tejnek” is becéznek. Az orvos a vallomásában kitért rá, hogy Jackson hosszú ideje küzdött súlyos alvászavarokkal, és rendszeresen kapott injekciókat, hogy el tudjon aludni. Azon az éjszakán is ezt kérte, kétségbeesetten ragaszkodva ahhoz, hogy végre pihenhessen.

Ki volt a felelős Michael Jackson haláláért?

A vallomások szerint az orvos a végzetesnek bizonyuló éjszakán kisebb adag propofolt adott be, mint korábban, de a tragédiát súlyosbította, hogy az énekes előtte más nyugtatókat – köztük lorazepamot – is bevett. Conrad Murray az altató beadása után rövid időre elhagyta a szobát, és amikor visszatért, a popkirály már nem lélegzett. Bár azonnal riasztotta a mentőket, és időben megkezdték az újraélesztést, az énekes életét már nem lehetett megmenteni. A bíróság végül Murray-t gondatlanságból elkövetett emberölésben találta bűnösnek. Négy év börtönbüntetésre ítélték, amelyből végül kettőt töltött le.