A 89 éves Warren Beatty magányosan tölti utolsó napjait: már 4 éve senki nem látta – Kiderült, miért tűnt el

A 89 éves Warren Beatty, Hollywood egykori ikonja és generációjának egyik legismertebb alakja, a beszámolók szerint teljes visszavonultságban él Los Angeles-i otthonában, és már közel négy éve nem jelent meg nyilvánosan.

Warren Beatty már közel négy éve alig mozdul ki otthonról. Egy bennfentes forrás felfedte az okát.

Forrás: NORTHFOTO

Warren Beatty évtizedeken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, ám mára teljesen eltűnt a reflektorfényből.

Karrierje során Oscar-díjjal és azóta is legendás filmekkel írta be magát a filmtörténelembe.

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Egykor Hollywood legfényesebb csillaga volt Warren Beatty

A színész az 1961-es Az ifjúság édes madara című filmben robbant be a köztudatba, majd olyan meghatározó alkotásokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Bonnie és Clyde, a Vörösök vagy a Dick Tracy. Egykor Hollywood legfoglalkoztatottabb és legnagyobb hatású sztárja volt, mára azonban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Warren Beatty karrierje 1980-ban csúcsosodott ki, amikor az általa rendezett Vörösök című filmjéért rendezői Oscar-díjat kapott.

Ez áll Warren Beatty eltűnése mögött

A Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint Warren Beatty ma már szinte egyáltalán nem hagyja el otthonát, és nem fogad látogatókat sem.

Teljesen visszavonultan él, nem nagyon megy sehová, és a társasági életet is elengedte

– fogalmazott az informátor, aki szerint a színész tudatosan szakított Hollywood világával.

A beszámolók szerint a korábban híres hollywoodi vacsorapartik is megszűntek, és Beatty inkább a nyugodt, otthoni életet választotta. Napjait kertjében tölti, filmeket néz, és saját rutinja szerint él. Gyermekeivel időnként találkozik, de utazni már nem szokott, és évek óta nem ült repülőgépen a bennfentes forrás szerint.

A visszahúzódás hátterében egyes források szerint a 2017-es Oscar-gála kínos pillanata is állhat, amikor Beatty és Faye Dunaway tévesen hirdették ki a legjobb film győztesét. Bár később kiderült, hogy a hibáért nem ők, hanem a rosszul átadott boríték volt felelős, az eset állítólag mély nyomot hagyott benne. „Ez annyira igazságtalannak tűnt számára, hogy inkább kiszállt a filmiparból” – mondta a bennfentes.