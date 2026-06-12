A 89 éves Warren Beatty magányosan tölti utolsó napjait: már 4 éve senki nem látta – Kiderült, miért tűnt el

A 89 éves Warren Beatty, Hollywood egykori ikonja és generációjának egyik legismertebb alakja, a beszámolók szerint teljes visszavonultságban él Los Angeles-i otthonában, és már közel négy éve nem jelent meg nyilvánosan.
- Warren Beatty évtizedeken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, ám mára teljesen eltűnt a reflektorfényből.
- Karrierje során Oscar-díjjal és azóta is legendás filmekkel írta be magát a filmtörténelembe.
- Most kiderült, miért vonult vissza Hollywoodból!
Egykor Hollywood legfényesebb csillaga volt Warren Beatty
A színész az 1961-es Az ifjúság édes madara című filmben robbant be a köztudatba, majd olyan meghatározó alkotásokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Bonnie és Clyde, a Vörösök vagy a Dick Tracy. Egykor Hollywood legfoglalkoztatottabb és legnagyobb hatású sztárja volt, mára azonban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Warren Beatty karrierje 1980-ban csúcsosodott ki, amikor az általa rendezett Vörösök című filmjéért rendezői Oscar-díjat kapott.
Ez áll Warren Beatty eltűnése mögött
A Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint Warren Beatty ma már szinte egyáltalán nem hagyja el otthonát, és nem fogad látogatókat sem.
Teljesen visszavonultan él, nem nagyon megy sehová, és a társasági életet is elengedte
– fogalmazott az informátor, aki szerint a színész tudatosan szakított Hollywood világával.
A beszámolók szerint a korábban híres hollywoodi vacsorapartik is megszűntek, és Beatty inkább a nyugodt, otthoni életet választotta. Napjait kertjében tölti, filmeket néz, és saját rutinja szerint él. Gyermekeivel időnként találkozik, de utazni már nem szokott, és évek óta nem ült repülőgépen a bennfentes forrás szerint.
A visszahúzódás hátterében egyes források szerint a 2017-es Oscar-gála kínos pillanata is állhat, amikor Beatty és Faye Dunaway tévesen hirdették ki a legjobb film győztesét. Bár később kiderült, hogy a hibáért nem ők, hanem a rosszul átadott boríték volt felelős, az eset állítólag mély nyomot hagyott benne. „Ez annyira igazságtalannak tűnt számára, hogy inkább kiszállt a filmiparból” – mondta a bennfentes.
Warren Beatty családja
Beatty és felesége, Annette Bening 1992 óta házasok, és négy gyermekük született. Bening továbbra is aktív színésznő, és gyakran szerepel nyilvánosan, miközben férje ritkán jelenik meg vele együtt. A források azonban hangsúlyozzák, hogy a házasságuk stabil, inkább életmódbeli különbségről van szó: Bening dolgozik, Warren Beatty pedig már inkább a visszavonultabb nyugdíjas éveket választotta. Az életmódbeli különbség nem csoda, hiszen kettejük között 21 év korkülönbség van.
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