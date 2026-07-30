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A 45 éves Natalie Portman megmutatta meztelen babapocakját: „Számolom a napokat, amíg találkozunk”

Világsztár natalie portman terhesség
Horváth Angéla
2026.07.30.
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Natalie Portman megmutatta, milyen nagy már a pockja. A harmadik gyermekét váró Oscar-díjas színésznő alig várja, hogy kezében tarthassa a kisbabáját.

A 45 éves Natalie Portman az Instagramon mutatta meg fedetlen pocakját. „Számolom a napokat, amíg találkozunk” – írta a bejegyzéshez, amelyben a fotót készítő Shelby Duncannek is megköszönte a csodás fényképet.

Natalie Portman már alig várja, hogy kezében tarthassa harmadik gyermekét
Natalie Portman már alig várja, hogy kezében tarthassa harmadik gyermekét
Forrás: Instagram

Natalie Portman harmadik gyermekét várja

A Fekete hattyú sztárja az év elején jelentette be, hogy első közös gyermekét várja párjával, Tanguy Destable-lel. Portmannek korábbi férjétől, Benjamin Millepied-től már van egy 15 éves fia, Aleph, valamint egy kilencéves lánya, Amalia.

„Tanguy és én nagyon izgatottak vagyunk” – mondta Natalie Portman áprilisban a Harper’s Bazaarnak. – „Nagyon hálás vagyok. Tudom, hogy ez hatalmas kiváltság és valóságos csoda.”

Natalie Portman és új párja, Tanguy Destable
Natalie Portman és új párja, Tanguy Destable
Forrás: Northfoto

A Thor sztárját 2025 márciusában hozták először kapcsolatba a 46 éves Tanguy Destable francia zenésszel. Most együtt élnek Párizsban. Destable-nek is van két gyermeke: korábbi feleségével, Louise Bourgoin francia színésznővel közösen nevelik két fiukat, a tízéves Étienne-t és a hatéves Vadimot.

Natalie Portman 2012-ben ment hozzá Benjamin Millepied-hez, akivel a Fekete hattyú forgatásán ismerkedett meg. A színésznő 2023 júliusában adta be a válókeresetet, miután Millepiednek viszonya volt Camille Étienne klímaaktivistával. Válásukat a következő év februárjában mondták ki.

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