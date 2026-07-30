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Havi horoszkóp 2026 augusztusára: a Bika konfliktusokra készülhet, a Nyilas ellensége a kapkodás

ezotéria augusztus csillagjegy horoszkóp
Angyal Léna
2026.07.30.
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Mozgalmas időszakot jeleznek az augusztusi bolygóállások. A Vénusz augusztus 6-án a Mérlegbe, a Mars 11-én a Rákba lép, 12-én pedig a Merkúr és a Plútó szembenállása mellett napfogyatkozás is fokozza a feszültséget. A durvább hatásokat ugyanakkor több kedvező fényszög ellensúlyozhatja. Lássuk, mit ígér az augusztusi horoszkóp a csillagjegyeknek!

Augusztus egyszerre tartogat nehezebb helyzeteket és kedvező fordulatokat. Egyes csillagjegyeknek fontos döntéseket kell meghozniuk, másokra új szerelem, utazás vagy szerencsés lehetőség várhat a nyár utolsó hónapjában.

Augusztusi horoszkóp: a csillagok nehezebb helyzeteket és kedvező fordulatokat is tartogatnak
Augusztusi horoszkóp: a csillagok nehezebb helyzeteket és kedvező fordulatokat is tartogatnak
Forrás: Shutterstock

Havi horoszkóp 2026 augusztusára:

  • Kos

Augusztus 7-én, 12-én és 17-én kifejezetten kedvező fényszögek segítenek abban, hogy elkerüld a komolyabb bajokat. Akkor sincs okod kétségbeesni, ha időnként úgy érzed, minden összeomlik körülötted.
A hónap legnehezebb napjai 11-e és 21-e lehetnek. Ilyenkor érdemes türelmesebben és elnézőbben fordulnod mások felé. Mivel a feszült időszakot lassú mozgású bolygók hozzák, hatásuk nem múlik el egyik napról a másikra. A szerelmi életed ugyanakkor felpezsdülhet. Ez a párkapcsolatban élő Kosokra és az egyedülállókra egyaránt igaz.

  • Bika

Uralkodó bolygód, a Vénusz augusztus 6-án belép a Mérleg jegyébe, majd 10-e és 12-e között egy látványos bolygóháromszög részévé válik. Ez enyhítheti a napfogyatkozás által előrejelzett feszültséget.
Augusztus 12-én azonban a Merkúr és a Plútó is szembekerül egymással, ami növelheti a konfliktusok kialakulásának esélyét. Augusztusban a siker kulcsa a jóindulatú hozzáállás: próbáld minden helyzetben és mindenkiről a legjobbat feltételezni.

  • Ikrek

A Mars augusztus 11-én elhagyja az Ikrek jegyét, ettől kezdve pedig fokozatosan csillapodhat benned a türelmetlenség. A Nap és uralkodó bolygód, a Merkúr 23-áig utazásra ösztönöz. Nem kell messzire menned vagy hosszú vakációt tervezned ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodj. Bármilyen közlekedési eszközt választasz, légy körültekintő, különösen augusztus 12-én. A hónap hátralévő részében se lankadjon a figyelmed: ha jelen vagy és nem kapkodsz, elkerülheted a kellemetlenségeket.

  • Rák

A tüzes és levegős jegyek erős jelenléte száraz augusztust jelez. A helyzeten az sem változtat sokat, hogy a Mars 11-én belép a vizes Rák jegyébe. Ez inkább hirtelen viharokat és rövid idő alatt lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadékot hozhat.
Ahogyan a természet szomjazik, úgy neked is nagyobb szükséged lesz a folyadékra. Ügyelj arra, hogy rendszeresen igyál, különben könnyen rosszul lehetsz. A víz jelképesen a szeretethez, a gyengédséghez és a gondoskodáshoz is kapcsolódik. Augusztusban érzelmileg is több törődésre és feltöltődésre lehet szükséged.

  • Oroszlán

Augusztusban próbatétel és egy fontos döntés várhat rád. A bolygóállások nem könnyítik meg a helyzetedet, a legnagyobb feszültség pedig egyetlen napra, augusztus 12-ére összpontosulhat. Ekkor a Merkúr–Plútó szembenállás és a napfogyatkozás egyszerre okozhat fejfájást. Két rendkívül kedvező fényszög azonban afféle lengéscsillapítóként mérsékelheti a rossz hatásokat. A kritikus napot szerencsésen átvészelheted, utána pedig ismét élvezheted a nyarat. A hónap hátralévő részében több életterületen is kedvező események következhetnek.

  • Szűz

Uralkodó bolygód, a Merkúr csak augusztus 25-én érkezik meg a Szűz jegyébe. Addig bosszanthat, hogy nálad kevésbé tapasztalt emberek hangosan osztogatják a tanácsaikat. A véleményedet nyugodtan elmondhatod vagy leírhatod, de ne menj bele nyílt összecsapásba azokkal, akik mindenkit túl akarnak kiabálni. A bolygóállások szerint most bölcsebb kivárni. Ha nem tudod visszafogni magad, előfordulhat, hogy megaláznak vagy meghurcolnak, még mielőtt kiderülne, hogy valójában neked volt igazad.

  • Mérleg

Nagyszerű hír számodra, hogy uralkodó bolygód, a Vénusz augusztus 6-án belép a Mérlegbe. Ezt követően 10-e és 12-e között bolygóháromszög alakul ki a Mérlegben járó Vénusz, a Vízöntőben lévő Plútó és az Ikrekben haladó Uránusz között. Mivel mindhárom bolygó levegős jegyben jár, igazán elemedben érezheted magad. Különösen kedvező lehet ez az időszak tanulásra és utazásra.
Augusztus 11-én és 21-én azonban kedvezőtlen hatások érik a Vénuszt, ezért védekező álláspontba helyezkedhetsz. Érdemes végiggondolnod, valóban ez-e a legjobb stratégia.

  • Skorpió

Egyik uralkodó bolygód, a Mars augusztus 11-én belép a Rákba, ami megkönnyebbülést hozhat. Mivel a Skorpió és a Rák is vizes jegy, ettől kezdve ismét elemedben lehetsz. Kapcsolódj a vízhez minél többféleképpen: úszhatsz, zuhanyozhatsz, vagy akár egy matracon lebegve pihenhetsz is.
A bolygók arra figyelmeztetnek, hogy kerüld a tűző napot, óvd a bőrödet. A fejed védelméről se feledkezz meg. A tüzes jegyekben járó bolygók továbbra is kánikulát jeleznek, a szerelmi életedbe pedig szenvedélyt hozhatnak. Ha egyedülálló vagy, új kapcsolat is megtalálhat.

  • Nyilas

A nyár utolsó hónapjában még nem kell búcsút intened az örömöknek. A tüzes jegyekben járó bolygók miatt tovább folytatódhat a kánikula, amit te valószínűleg egyáltalán nem bánsz. Néhány nehezebb napra azonban számítanod kell, közülük augusztus 12-e lehet a legkritikusabb. Ekkor minden korábbinál körültekintőbben közlekedj. Félned nem kell, elég, ha nem kapkodsz, és figyelmesen haladsz. A hónap második felében már nyugodtan ábrándozhatsz a jövődről.

  • Bak

A nyár belőled is előcsalogatja a játékos, kalandvágyó gyermeket. Augusztusban erős nosztalgia keríthet hatalmába, szívesen idézed fel a régi időket. Érdemes lehet visszatérned egy olyan helyre, ahol gyerekként jól érezted magad, vagy kipróbálj ki valamit újra, amit akkoriban szerettél. Tollasozhatsz, papírsárkányt eregethetsz vagy vízibiciklizhetsz.
Uralkodó bolygód, a Szaturnusz most kevésbé szigorú. Jót tesz, ha teret engedsz a játékosságnak. Minél többet nevetsz, annál jobban érezheted magad a bőrödben. Augusztusban szerencsés folyamatok indulhatnak el az életedben.

  • Vízöntő

A Vízöntőben járó Plútó arra ösztönöz, hogy keress egy magas helyet, és onnan próbálj más szemszögből tekinteni az életedre. Adj magadnak időt, és maradj kettesben a gondolataiddal. Meglepően jó ötleteid támadhatnak, különösen augusztus 10-e és 12-e között.
Ez az időszak egybeesik a napfogyatkozással és a Perseidák érkezésével. A két égi jelenség kettőssége jól tükrözi az egész hónap szélsőségeit, amelyek testi, lelki és szellemi állapotodban egyaránt megjelenhetnek.

  • Halak

Augusztusban úgy érezheted magad, mint egy partra vetett hal. A szárazság nemcsak a természetre, hanem a közérzetedre is hatással lehet. Augusztus 11-étől a Mars lesz az egyetlen bolygó, amely vizes jegyben jár. Ez az asztrológiai értelmezés szerint tovább erősíti az aszályt, ezért különösen fontos, hogy kívül-belül gondoskodj a megfelelő hidratálásról.
A tüzes és levegős jegyek túlsúlya ugyanakkor aktivitásra és komoly szellemi teljesítményre ösztönöz. Ha valóban elhatározod magad, augusztusban hihetetlen eredményekre lehetsz képes.

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