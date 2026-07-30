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Megszületett a Glee sztárjának második gyermeke: hat héttel korábban érkezett a pici - Fotók

család Glee (sorozat) béranya
Horváth Angéla
2026.07.30.
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Második gyermekét köszöntötte Becca Tobin. A Glee 40 éves sztárjának kislánya a vártnál csaknem hat héttel korábban, béranya segítségével jött világra, ezért egyelőre intenzív osztályon gondoskodnak róla.

Az amerikai színésznő, táncos és énekes az Instagramon osztotta meg az első képeket Meyer June Martin születéséről. A kislány nevét Becca Tobin dédapja és nagymamája ihlette. A kislány körülbelül 2,5 kilogrammot nyom, és várhatóan több hetet tölt majd az újszülött intenzív osztályon.

Becca Tobin második gyermekét is béranya hozta világra
Becca Tobin második gyermekét is béranya hozta világra
Forrás: Instagram

„Egy nő arca, aki éppen kétgyermekes anya lett. Isten hozott a világon, Meyer June Martin! Kicsit korán érkeztél, de szerintem azért, mert tudtad, milyen régóta várunk rád”írta képekhez a színésznő.

Becca Tobin kislányát béranya hozta világra: veszélyes terhességi szövődmény lépett fel

A Glee negyedik évadában Kitty Wilde szerepét alakító Becca Tobin egy podcastban árulta el, hogy kislánya a tervezettnél jóval hamarabb érkezett.

„A lányom úgy döntött, korábban jön világra. Már velünk van” – mondta. Elárulta azt is, hogy a béranyánál súlyos preeklampszia, vagyis terhességi magasvérnyomás-betegség alakult ki, amely a baba életét veszélyeztette. Szerencsére a baba már kellően fejlett volt ahhoz, hogy megszülethessen. Meyert eredetileg augusztus 26-ra várták, végül július 19-én született meg. A színésznő kisfiát is béranya hordta ki 2022-ben.

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