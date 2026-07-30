Megszületett a Glee sztárjának második gyermeke: hat héttel korábban érkezett a pici - Fotók

Az amerikai színésznő, táncos és énekes az Instagramon osztotta meg az első képeket Meyer June Martin születéséről. A kislány nevét Becca Tobin dédapja és nagymamája ihlette. A kislány körülbelül 2,5 kilogrammot nyom, és várhatóan több hetet tölt majd az újszülött intenzív osztályon.

Becca Tobin második gyermekét is béranya hozta világra

Forrás: Instagram

„Egy nő arca, aki éppen kétgyermekes anya lett. Isten hozott a világon, Meyer June Martin! Kicsit korán érkeztél, de szerintem azért, mert tudtad, milyen régóta várunk rád” – írta képekhez a színésznő.

Becca Tobin kislányát béranya hozta világra: veszélyes terhességi szövődmény lépett fel

A Glee negyedik évadában Kitty Wilde szerepét alakító Becca Tobin egy podcastban árulta el, hogy kislánya a tervezettnél jóval hamarabb érkezett.

„A lányom úgy döntött, korábban jön világra. Már velünk van” – mondta. Elárulta azt is, hogy a béranyánál súlyos preeklampszia, vagyis terhességi magasvérnyomás-betegség alakult ki, amely a baba életét veszélyeztette. Szerencsére a baba már kellően fejlett volt ahhoz, hogy megszülethessen. Meyert eredetileg augusztus 26-ra várták, végül július 19-én született meg. A színésznő kisfiát is béranya hordta ki 2022-ben.

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