2026-ban is rekordokat dönthet meg az El Niño, de ami 2027-ben jön, az elképzelhetetlen

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy minden korábbinál erősebb El Niño van kialakulóban. Az óceánból a légkörbe kerülő többlethő az ember okozta klímaváltozás hatásaival együtt várhatóan tovább emeli a Föld átlaghőmérsékletét.

El Niño: a jelenség 2026-ban is rekordokat dönthet meg, de ami 2027-ben jön, az még durvább lesz

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Az előrejelzések alapján 2027 lehet a valaha feljegyzett legmelegebb év. A globális átlaghőmérséklet addigra akár 1,7 Celsius-fokkal is meghaladhatja az iparosodás előtti időszak átlagát – írja Nature.

El Niño: már 2026-ban melegrekordok dőlnek meg

Legutóbb a 2023–2024-es El Niño járt drasztikus következményekkel, és rekordmagas hőmérsékleteket hozott. A szakértők azonban már korábban jelezték, hogy a helyzett a korábbinál is rosszabb lehet most, a folyamat pedig júniusban el is kezdődött.

A legfrissebb prognózisok szerint a mostani El Niño még a vártnál is erőteljesebb lehet. Hatása hónapról hónapra fokozódhat, így nemcsak 2027 hozhat rekordmeleget: már a következő hónapokban is rekordok dőlhetnek meg. Számítások szerint az idei El Niño akár másfélszer akkora felmelegedést idézhet elő, mint korábban a hasonló események bármikor. A helyzet pedig nem javul, hanem csak romlik. Számos klímamodell arra jutott, hogy az emberi tevékenység következtében zajló globális felmelegedés az El Niño-jelenségeket is befolyásolja. A jövőben ezek az események gyakoribbá és egyre erőteljesebbé válnak.

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