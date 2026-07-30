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George Clooney és Amal elmenekültek franciaországi otthonukból: elpusztulhat a birtokuk

George Clooney és Amal Clooney 2026-ban. in Beverly Hills, California.
FilmMagic, Inc - Jeff Kravitz
Világsztár George Clooney erdőtűz Amal Clooney
Horváth Angéla
2026.07.30.
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George Clooney-nak és feleségének gyermekeikkel együtt el kellett hagyniuk dél-franciaországi otthonukat. A házaspár egyelőre azt sem tudja, megmenekül-e a birtokuk.

George Clooney és felesége kilencéves ikreikkel, Ellával és Alexanderrel él a délkelet-franciaországi Brignoles-ban. A színész képviselője a People magazinnal azt közölte, hogy a család az evakuálásáról levélben tájékoztatta a település polgármesterét, Didier Brémond-t. George és Amal Clooney a levélben két dolgot tartott fontosnak hangsúlyozni. Egyrészt remélik, hogy a polgármester és a város lakói biztonságban lesznek, másrészt biztosították Brémond-t arról, hogy bármi történjen is a településsel, továbbra is a közösséghez tartoznak, és részt vesznek majd az erdőtűz utáni helyreállításban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Clooney-villa átvészeli-e a tüzet.

George Clooney birtoka a lángok martalékává válhat
George Clooney birtoka a lángok martalékává válhat 
Forrás: Northfoto

George Clooney távol akarta tartani gyermekeiket Hollywoodtól

George Clooney gyermekkora jelentős részét egy farmon töltötte. Akkoriban gyűlölte ezt az életformát, ma azonban úgy látja, ikreinek sokkal jobb életük van vidéken.

„Nem az iPadjüket nyomkodják. Felnőttekkel vacsoráznak, és segítenek leszedni az asztalt. Sokkal jobb életük van”mondta.

A színész attól tartott, hogy Ella és Alexander Hollywood közegében nem kapna megfelelő esélyt a kiegyensúlyozott életre. Nem akarta, hogy állandóan a paparazzók miatt kelljen aggódni, vagy más hírességek gyermekeivel hasonlítsák össze őket.

Decemberben George és Amal Clooney megszerezték a francia állampolgárságot.

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