Nem véletlenül törlik le a kezed a repülőtéren – És nem, nem azt keresik, amire gondolsz

A repülőtér biztonsági rendszere folyamatosan fejlődik, de vannak dolgok, amik manuális ellenőrzéssel szűrhetőek ki. Aki sokat utazik, azzal valószínúleg előfordult már, hogy áttörölték a kezét vagy a táskáját a repülőtéri ellenőrzés során. Most fény derült arra, hogy erre miért van szükség.

A repülőtér biztonsági ellenőrzése nagyon szigorú.

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Mit vizsgálnak a repülőtéri ellenőrzésen valójában?

Sokan azt gondolják, hogy a vattapálcával vagy kendővel végzett mintavétel drogokat vagy más tiltott anyagokat keres. A valóság azonban ennél jóval speciálisabb: az ellenőrzés elsődleges célja robbanóanyagokra utaló mikroszkopikus részecskék felkutatása.

A biztonsági dolgozók egy speciális kendővel áttörlik például a kezedet, a telefonodat vagy a táskádat, majd a mintát egy érzékeny műszerbe helyezik. Ez a berendezés képes rendkívül apró mennyiségű anyagot is azonosítani, és összeveti az eredményt egy ismert vegyületeket tartalmazó adatbázissal.

Mit jelent, ha a gép riaszt?

Ha a készülék olyan mintázatot érzékel, amely hasonlít egy veszélyes anyaghoz, automatikusan jelzést ad. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az utasnál valóban robbanóanyag van. A szakértők szerint előfordulhat úgynevezett téves pozitív eredmény is, amikor egy teljesen ártalmatlan anyag hasonló jellemzőket mutat, mint egy gyanús vegyület. Ilyenkor általában csak további vizsgálatok következnek, így nincs ok az azonnali pánikra.

Ezért érdemes türelmesnek lenni

A repülőtéri ellenőrzés célja minden esetben az utasok biztonságának növelése, ezért a plusz néhány perc kellemetlenség hosszú távon mindenki érdeke. Érdekesség, hogy már a beszállás előtt is több biztonsági szempont érvényesül. Például nem véletlen, hogy a légiutas-kísérők különleges módon köszöntik az utasokat felszálláskor – ennek is fontos szerepe van a repülés biztonságában.

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