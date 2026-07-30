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hőség

Stop a bőrre tapadó ruháknak! Ebbe a 3 anyagba nem fogsz beleizzadni a kánikulában

Shutterstock - Pixel-Shot
hőség izzadás ruhatár
Klusovszki Kíra
2026.07.30.
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Unod már, hogy a nyári hőségben szinte azonnal rád tapad a textília? Mutatjuk azt a 3 prémium ruhaanyagot, amelyeket célszerű beépítened a gardróbodba, hiszen garantálják, hogy a legnagyobb kánikulában is friss és stílusos maradj.

A nyári kánikula alatt sokan úgy érezzük, mintha teljesen tehetetlenek lennénk a szüntelen izzadás ellen. Akármilyen ruhát is veszünk fel, még a legegyszerűbb tevékenységek elvégzése után is pillanatok alatt folyni kezd rólunk a víz, a textil pedig gyorsan a bőrünkhöz tapad. Bár a hőség elől nem mindig menekülhetünk, a kellemetlen tapadás ellen könnyen tehetünk azzal, ha csupán néhány alapvető textildarabot lecserélünk a gardróbunkban. Ha ilyen anyagú ruha van rajtunk, könnyebben bírjuk a hőséget.

Műszálas ruha a nőn, amitől izzad a szobában.
A mikroszálas vagy műszálas darabokban szinte pillanatok alatt beleizzadhatunk a nyáron, ami rendkívül csúnya, zavaró foltot hagy a ruha felületén.
Forrás: 123rf.com
  • A kánikulában a legkisebb erőfeszítést igénylő feladatok elvégzése után is szinte azonnal izzadni kezdünk, bármit is viseljünk.
  • Bár sokan úgy gondolják, hogy csak a ruhák színe járul hozzá a melegérzetünkhöz, valójában az anyagok összetételére is érdemes alaposan odafigyelnünk.
  • Mutatunk 3 olyan ruhaanyagot, amelyekben sokkal elviselhetőbbé válik a hőség.

Kánikula idején nem csak a ruha színe számít

Sokan azt hiszik, hogy a nyári hőségben kizárólag a ruhák színére kell figyelni, ezért a kánikula beköszöntével tudatosan kerülik a sötét darabokat, és inkább világos árnyalatú viseletet választanak, amelyek kevésbé szívják magukba a napfényt. Ezzel a módszerrel azonban még csak fél sikert lehet elérni, hiszen a megfelelő színek kiválasztása önmagában nem elég ahhoz, hogy komfortosan átvészelhessük a legforróbb napokat.

Ha azonban valóban el akarjuk kerülni a kellemetlen izzadást, a színek mellett még a ruhák anyagát is érdemes gondosan megválogatni.

Így amennyiben a legmelegebb napokon a világos színeket jól szellőző textíliákkal kombináljuk, könnyen elkerülhetjük a fojtogató meleg érzetét, és akár minimális izzadás mellett végezhetjük el a napi teendőinket. 

3 anyagtípus, amivel nem tudsz mellélőni

Az, hogy milyen anyagú ruhákat választunk nyári viseletnek, merően meghatározza a mindennapi hőérzetünket. Ha ugyanis a levegőt és a meleget magukban tartó mikroszálas anyagokkal próbálkozunk, sokkal könnyebben leizzadhatunk, és még forróbbnak érezhetjük a levegőt.

 Azonban ha a légáteresztő textíliák közül válogatunk, máris sokkal elviselhetőbbé válik a nagy nyári hőség.

Mutatjuk azt a 3 anyagtípust, amiket bátran választhatsz akár a legmelegebb napokon:

  • Lenvászon 

Ha a legmelegebb napokon is a tökéletes viseletet keresed, a lenvászonnal egyszerűen nem lőhetsz mellé. Ez a textília a laza szövésének köszönhetően egyáltalán nem tartja magában a testhőt, így még a legkisebb nyári szellőt is képes átengedni magán. Ha pedig megizzadnál, akkor sem kell attól tartanod, hogy egész nap nyirkos darabokat kell viselned, hiszen ez az anyag elképesztő sebességgel szárítja fel a nedvességet. Ráadásul a bőrödre sem tapad rá, mivel a rostjai a pamutnál merevebbek, így a belőle készült pólók, ruhák és nadrágok tökéletesen elállnak a testtől. 

Mindemellett elképesztően tartósak is, hiszen ahelyett, hogy a lenvászon darabok a sok hordás és mosás után elnyűtté válnának, minden egyes tisztítás után csak még puhábbak és kényelmesebbek lesznek. 

  • 100%-os pamut 

Bár sokan azt gondolják, hogy a pamutot a vastag, nehéz darabok miatt célszerű elkerülni a kánikulában, ez valójában leginkább a műszállal kevert ruhákra igaz, nem pedig a 100%-os pamutra. A teljesen tiszta, természetes növényi rostokból álló anyag ugyanis rendkívüli módon képes szabadon áramoltatni a levegőt a szálai között, ezzel pedig hűvösen tartja a testünket a legnagyobb hőségben is. Ráadásul még a kellemetlen izzadástól sem kell tartanunk, hiszen a pamutszálak pillanatok alatt magukba szívják a nedvességet, és így megakadályozzák, hogy egész nap nyirkos, izzadságfoltos ruhát kelljen viselnünk. 

Mindemellett ez a textília rendkívül bőrbarát, így egyáltalán nem irritálja a testünket még akkor sem, ha a hőség miatt érzékenyebbé válna a bőrünk.

 A nyári ruhatárba éppen ezért kifejezetten célszerű becsempészni egy-egy vékonyabb szövésű, 100%-os pamutdarabot, mert így garantáltan nem kell majd a kánikula miatt ránktapadt ruháinkkal küzdenünk. 

  • Selyem 

A selyem a nyári hőségben az egyik legkülönlegesebb és leginkább prémium választás, hiszen természetes rostjainak köszönhetően kifejezetten hűsítő hatással bír a testünkre. A nagy melegben ráadásul egyfajta természetes klímaként is működik ez az anyag, mivel a selyemszálak azonnal reagálnak a testhőmérsékletünkre, a lágy textília így kellemesen hűti a bőrt. Annak ellenére, hogy egy elképesztően finom anyag, kiválóan képes magába szívni az izzadságot, gyors száradásának köszönhetően pedig szinte azonnal el is párologtatja a nedvességet a levegőbe. 

Légiessége és elegáns esése miatt egyáltalán nem simul rá szorosan a testünkre, hanem folyamatosan lehetővé teszi, hogy a levegő szabadon mozogjon alatta

A selyem így tökéletes választás azokon a nyári estéken, ahol az elegancia mellett a kánikula is dominál

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