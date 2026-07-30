5 mennyei barackos parfüm nyárra: édes, lédús és nőiesen elegáns illatok

A barack az egyik legellenállhatatlanabb nyári illatjegy: egyszerre lédús, édes, nőies és friss, ezért szinte minden bőrtípuson ragyogóan működik a meleg hónapokban. Ha idén nyáron a megszokott citrusok helyett valami különlegesre vágysz, egy ilyen parfüm tökéletes választás lehet.

A barackos parfümök a nyár kedvencei.

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A könnyed, gyümölcsös illatoktól a krémes, érzéki kompozíciókig válogattunk.

Ezek a parfümök úgy idézik meg a nyarat, mintha egy napérlelte őszibarackba harapnál.

Mutatjuk a legjobb illatokat, amelyekért most a beautyrajongók is odavannak.

Barackos parfümök nyárra: ennivalóan édes és elegáns illatok

A lédús őszibarack vagy nektarin édességét gyakran fehér virágokkal, pézsmával, vaníliával vagy fás jegyekkel párosítják, így olyan parfümök születnek, amelyek nappal és este is megállják a helyüket. Legyen szó egy könnyed strandolós illatról vagy egy elegáns nyári vacsoráról, a barackos parfümök minden alkalomhoz tökéletesen passzolnak. Árakkal mutatjuk a legjobbakat!

1. HUGO BOSS Boss The Scent - 23 800 Ft (30ml) 2. Lancôme Idole Peach'n Roses Eau de Parfum - 33 950 Ft ( 50 ml) 3. Dior Addict Peachy Glow - 32 990 Ft (30ml) 4. Tom Ford Private Blend Düfte Bitter Peach - 146 990 Ft (50 ml) 5. Jimmy Choo I Want Choo I Want Choo - 31 790 Ft (100ml)

Forrás: 123RF, douglas.hu, marionnaud.hu.

A barack különleges illatjegy, mert egyszerre tud friss és érzéki lenni. A citrusoknál lágyabb, a vaníliánál könnyedebb, ezért a parfümőrök gyakran használják arra, hogy egy illatnak napsütötte, vidám karaktert adjanak. Különösen jól harmonizál a jázminnal, a narancsvirággal, a magnóliával, a pézsmával és a szantálfával.

Ha olyan parfümöt keresel, amely egyszerre nőies, nyárias és különleges, a barackos kompozíciókkal szinte lehetetlen melléfogni. Egyetlen fújás is elég ahhoz, hogy egész nap veled maradjon a napérlelte gyümölcsök meleg, napfényes hangulata.

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