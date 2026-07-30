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Betiltották a fürdőzést a Balaton egyik legnépszerűbb strandján: ezért tilos a vízbe menni

Shutterstock - A great shot of
tilalom balatoni balatonparti fürdőhely strand
Váradi Melinda
2026.07.30.
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Rossz hír érkezett a Balatonról: ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el ebben a városban. Az intézkedés a strandolók biztonságát szolgálja, miután a legutóbbi vízminőségi vizsgálat nem megfelelő eredményt hozott.

Ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon Strandon a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján. A döntés értelmében a vendégek átmenetileg nem használhatják a kijelölt fürdőhelyet a legutóbbi vízminőségi ellenőrzés eredménye miatt.

Betiltották a fürdőzést a népszerű Helikon Strandon
Betiltották a fürdőzést a népszerű Helikon Strandon.
Forrás: Shutterstock
  • A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében hozta meg a döntést. 
  • A tilalom oka a legutóbbi vízminőségi vizsgálat eredménye. 
  • A korlátozás addig marad érvényben, amíg a vízminőség ismét megfelelő nem lesz.

Tilos fürdőzni ezen a balatoni strandon

A hatóság hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a fürdőzők egészségének megóvását szolgálja. A vízminőség rendszeres ellenőrzése minden természetes fürdőhelyen megszokott eljárás, és ha az eredmények nem felelnek meg az előírásoknak, a szakemberek ideiglenes korlátozásokat vezethetnek be.

A hatóság és az üzemeltető ugyanakkor megnyugtató hírről is beszámolt: a másik két keszthelyi strandon, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, így ezeken a fürdőzés változatlanul biztonságos. A Helikon Strand vizét a következő napokban ismét megvizsgálják. Amennyiben az új minták megfelelő eredményt mutatnak, és a hatóság feloldja a korlátozást, a strandot haladéktalanul újra megnyitják a látogatók előtt. Az üzemeltetők arra kérik a vendégeket, hogy kísérjék figyelemmel a hivatalos tájékoztatásokat a legfrissebb információkért.

A természetes vizek minősége több tényező miatt is átmenetileg romolhat. Erős esőzések, vízbe kerülő szennyeződések vagy egyéb környezeti hatások egyaránt befolyásolhatják a víz állapotát. Ilyen esetekben a hatóságok elővigyázatosságból korlátozzák a fürdőzést mindaddig, amíg újabb mintavételek nem igazolják, hogy a víz ismét biztonságosan használható.

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