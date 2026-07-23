Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 23., csütörtök Lenke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
énekes

„A lelke eljön, és és leül az ágyam szélére" – Amy Winehouse apja érzi lánya jelenlétét

énekes halál Amy Winehouse
Nagy Anna
2026.07.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
15 éve, hogy az énekesnő meghalt. Édesapja azóta is érzi Amy Winehouse jelenlétét, elmondása szerint a sztár szelleme rendszeresen látogatja őt.

Amy Winehouse 15 évvel ezelőtt halt meg, 2011. július 23-án mindössze 27 évesen. A vizsgálatok kimutatták, hogy halálát alkoholmérgezés okozta. Zárt körű búcsúztatásán csak a család és a közeli barátok vehettek részt. „Jó éjt, angyalom, aludj jól. Anyu és apu nagyon szeretnek téged” – mondta Amy Winehouse apja gyászbeszédében. Mitch Winehouse elárulta, lánya szelleme rendszeresen látogatja őt.

Amy Winehouse 2007-ben.
Amy Winehouse 2007-ben.
Forrás: f44/Northfoto

Amy Winehouse apja állíja: lánya szelleme rendszeresen látogatja őt

Amy Winehouse hatszoros Grammy-díjas énekesnő volt, felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el és az egész világ imádta, de a színfalak mögött számos függőséggel küzdött. Voltak alkohol- és drogproblémái, valamint étkezési zavara is. 2011. július 23-án találták meg otthonában holtan, a vizsgálatok pedig megállapították, hogy alkoholmérgezés okozta a halálát. Amy Winehouse apja, Mitch azt állítja, hogy a lánya szelleme állandóan ott van mellette. 

Amy Winehouse apja, Mitch Winehouse.
Amy Winehouse apja, Mitch Winehouse.
Forrás: NORTHFOTO/Sarah Lee

„El sem tudom mondani, mennyire érzem a jelenlétét" – kezdte Mitch. „A lelke eljön, és és leül az ágyam szélére. Csak ott ül, és pont úgy néz ki, mint régen, a gyönyörű arcával, és rám néz. (...) Valahogy megnyugtató tudni, hogy itt van, a közelemben.”

Amy Winehouse apja azt is elárulta, hogy a halála utáni héten az énekesnő fekete rigó formájában látogatta meg őt. „A halála utáni héten a nővéremnél voltam, és hallottunk egy puffanást, majd egy feketerigó – amely pontosan úgy nézett ki, mint Amy tetoválása – nekirepült az üvegnek”mondta. „Odamentünk, felvettük, és felültettük egy ülőfára. Ez éjszaka történt, amikor a madarak nem repülnek, de visszajött, és leült a lábamra. Aztán visszatettük a helyére, ő pedig odajött, leült közénk, és énekelt.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A 27-esek klubja: miért ekkor jön el a mélypont az életben?

Kurt Cobain, Amy Winehouse, és még sokan mások. Mi történik velünk 27 évesen? A válasz bonyolultabb, mint hinnéd.

Amy Winehouse 5 ikonikus stíluspillanata, amit a mai napig próbálnak másolni – Sikertelenül

Amy Winehouse 5 legnagyobb divatpillanata!

Döbbenetes: így nézne ki ma az AI szerint a 14 éve elhunyt Amy Winehouse

14 éve hunyt el Amy Winehouse, a ragyogó tehetségű énekesnő, aki elképesztő űrt hagyott a zeneiparban és akit különleges dalainak hála sosem felejtünk el. Sokszor elképzeltük, vajon milyen lenne, ha még mindig élne – a mesterséges intelligenciának hála pedig már láthatjuk is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu