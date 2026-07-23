„A lelke eljön, és és leül az ágyam szélére" – Amy Winehouse apja érzi lánya jelenlétét

Amy Winehouse 15 évvel ezelőtt halt meg, 2011. július 23-án mindössze 27 évesen. A vizsgálatok kimutatták, hogy halálát alkoholmérgezés okozta. Zárt körű búcsúztatásán csak a család és a közeli barátok vehettek részt. „Jó éjt, angyalom, aludj jól. Anyu és apu nagyon szeretnek téged” – mondta Amy Winehouse apja gyászbeszédében. Mitch Winehouse elárulta, lánya szelleme rendszeresen látogatja őt.

Amy Winehouse 2007-ben.

Forrás: f44/Northfoto

Amy Winehouse apja állíja: lánya szelleme rendszeresen látogatja őt

Amy Winehouse hatszoros Grammy-díjas énekesnő volt, felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el és az egész világ imádta, de a színfalak mögött számos függőséggel küzdött. Voltak alkohol- és drogproblémái, valamint étkezési zavara is. 2011. július 23-án találták meg otthonában holtan, a vizsgálatok pedig megállapították, hogy alkoholmérgezés okozta a halálát. Amy Winehouse apja, Mitch azt állítja, hogy a lánya szelleme állandóan ott van mellette.

Amy Winehouse apja, Mitch Winehouse.

Forrás: NORTHFOTO/Sarah Lee

„El sem tudom mondani, mennyire érzem a jelenlétét" – kezdte Mitch. „A lelke eljön, és és leül az ágyam szélére. Csak ott ül, és pont úgy néz ki, mint régen, a gyönyörű arcával, és rám néz. (...) Valahogy megnyugtató tudni, hogy itt van, a közelemben.”

Amy Winehouse apja azt is elárulta, hogy a halála utáni héten az énekesnő fekete rigó formájában látogatta meg őt. „A halála utáni héten a nővéremnél voltam, és hallottunk egy puffanást, majd egy feketerigó – amely pontosan úgy nézett ki, mint Amy tetoválása – nekirepült az üvegnek” – mondta. „Odamentünk, felvettük, és felültettük egy ülőfára. Ez éjszaka történt, amikor a madarak nem repülnek, de visszajött, és leült a lábamra. Aztán visszatettük a helyére, ő pedig odajött, leült közénk, és énekelt.”

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