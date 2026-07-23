Holtan találták a férfit, aki Jeffrey Epsteinnek közvetítette a lányokat

Daniel Siad holttestére hétfőn bukkantak rá Colombes-ban. A párizsi ügyészség februárban szervezett emberkereskedelem gyanúja miatt indított nyomozásta férfi ellen, amely a halála után is folytatódik. A hatóságok lehallgatták a telefonját, de állításuk szerint még nem gyűlt össze elegendő bizonyíték ahhoz, hogy őrizetbe vegyék.

Ebben a házban találták holtan Daniel Siadot, Jeffrey Epstein modellügynökét

Forrás: AFP

Franciaországban több feljelentést is tettek Siad ellen, többek között nemi erőszakkal is megvádolták. Ügyvédje azonban hangsúlyozta, hogy soha nem emeltek ellene vádat, ártatlannak nevezte.

Daniel Siad emberkereskedő lehetett

Egy álnéven nyilatkozó nő korábban azt mondta a BBC-nek, hogy Siad mutatta be Epsteinnek, azt állította, hogy a férfi „hivatásos emberkereskedő”. A modellügynök ugyanakkor több interjúban is tagadta a vádakat, és azt állította, nem tudott arról, hogy Epstein bántalmazta a nőket. Az állítólagos áldozatok ügyvédei élesen bírálták az ügyészséget a nyomozás lassúsága miatt. Daniel Siad halála miatt a panaszosok már nem vihetik ügyüket bíróság elé, és olyan információk is elveszhettek, amelyek Epstein hálózatának feltárásához vezettek volna.

Jeffrey Epstein másik francia kapcsolata, Jean-Luc Brunel modellügynök 2022-ben halt meg egy párizsi börtönben. Epstein 2019-ben halt meg New York-i cellájában.

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