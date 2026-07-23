Sophia Loren is üzent a rajongóknak

„Köszöni a törődést, az üzeneteket, a támogatást és azt a szeretetet, amellyel pályafutása során végig elhalmoztátok. A szeretetetek olyan értékes ajándék, amely minden egyes nap mélyen megérinti őt. Az ő nevében is szeretettel ölellek titeket”– tolmácsolta Loren szavait Alessandra.

2024-ben Sophia Loren munkássága újra reflektorfénybe kerül, amikor a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Pictures vetítette a filmjeit, köztük az Egy asszony meg a lánya című alkotást, melyért 1962-ben a legjobb színésznői Oscart kapta. A Két asszony című filmben nyújtott alakításával Loren lett az első olyan színész, aki idegen nyelvű szerepéért kapott Oscar-díjat, ezzel végérvényesen helyet biztosítva magának a hollywoodi sztárok között.

A színésznő akkor azt nyilatkozta, esze ágában sincs visszavonulni.

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