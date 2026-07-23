Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 23., csütörtök Lenke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
alessandra mussolini sophia loren színésznő instagram
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Unokahúga tett közzé egy videót, amelyben elárulta, hogy van a filmikon. Sophia Loren szívhez szóló üzenetét is közvetítette.

Olasz lapok és közösségi oldalak feltételezéseire reagált videóüzenetében Sophia Loren unokahúga, Alessandra Mussolini. A nő határozottan cáfolta az aggasztó híreket.

Sophia Loren családja cáfolja, hogy a színésznő beteg.
Sophia Loren családja cáfolja, hogy a színésznő beteg. 
Forrás: ROPI via ZUMA Press

Sophia Loren unokahúga videóban cáfol 

„Nem igaz, hogy súlyos állapotban van kórházban” – nyilatkozta videóüzenetben Alessandra Mussolini. Hozzátette, a 91 éves színésznő nem küzd komoly egészségi gondokkal. „Szerencsére jó erőben van, és ugyanaz a rendkívüli energia jellemzi, mint világ életében – az az energia, amelyet mindannyian olyan jól ismertek” – idézi a Story

Nézd meg galériánkban Sophia Loren ikonikus fotóit!

1 / 13
Sophia Loren, a csodálatos szexikon
Forrás: Northfoto

Sophia Loren is üzent a rajongóknak

„Köszöni a törődést, az üzeneteket, a támogatást és azt a szeretetet, amellyel pályafutása során végig elhalmoztátok. A szeretetetek olyan értékes ajándék, amely minden egyes nap mélyen megérinti őt. Az ő nevében is szeretettel ölellek titeket”– tolmácsolta Loren szavait Alessandra.

2024-ben Sophia Loren munkássága újra reflektorfénybe kerül, amikor a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Pictures vetítette a filmjeit, köztük az Egy asszony meg a lánya című alkotást, melyért 1962-ben a legjobb színésznői Oscart kapta. A Két asszony című filmben nyújtott alakításával Loren lett az első olyan színész, aki idegen nyelvű szerepéért kapott Oscar-díjat, ezzel végérvényesen helyet biztosítva magának a hollywoodi sztárok között.

A színésznő akkor azt nyilatkozta, esze ágában sincs visszavonulni

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

91 éves lett Sophia Loren, a méltóság, az örök megújulás és a lelkierő megtestesítője

Szeptember 20-án, azaz ma ünnepli 91. születésnapját a világ egyik legnagyobb filmsztárja és ikonja. Sophia Loren ezzel belép a számmisztika szerint igen meghatározó 2-es személyes évébe.

Nápolyi szegény kislányból vált ünnepelt sztárrá − Sophia Loren 2025-ben is tündököl

A kétszeres Oscar-díjas olasz színésznő legutolsó filmjét 86 évesen forgatta, de a mai napi milliók példaképe.

Sophia Loren fia felfedte édesanyja szexuális játékait – „Mindig élvezte a figyelmet”

Sophia Loren a 20. század egyik legnagyobb filmikonja volt, szépsége és tehetsége tette világszerte ismertté. Most a színésznő kisebbik fia, Edoardo Ponti mesélt arról, hogyan viszonyult édesanyja a férfiakhoz: játékosan fogta fel a rajongásukat, sosem engedte, hogy ez irányítsa az életét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu