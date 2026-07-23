Olasz lapok és közösségi oldalak feltételezéseire reagált videóüzenetében Sophia Loren unokahúga, Alessandra Mussolini. A nő határozottan cáfolta az aggasztó híreket.
Sophia Loren unokahúga videóban cáfol
„Nem igaz, hogy súlyos állapotban van kórházban” – nyilatkozta videóüzenetben Alessandra Mussolini. Hozzátette, a 91 éves színésznő nem küzd komoly egészségi gondokkal. „Szerencsére jó erőben van, és ugyanaz a rendkívüli energia jellemzi, mint világ életében – az az energia, amelyet mindannyian olyan jól ismertek” – idézi a Story.
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Sophia Loren is üzent a rajongóknak
„Köszöni a törődést, az üzeneteket, a támogatást és azt a szeretetet, amellyel pályafutása során végig elhalmoztátok. A szeretetetek olyan értékes ajándék, amely minden egyes nap mélyen megérinti őt. Az ő nevében is szeretettel ölellek titeket”– tolmácsolta Loren szavait Alessandra.
2024-ben Sophia Loren munkássága újra reflektorfénybe kerül, amikor a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Pictures vetítette a filmjeit, köztük az Egy asszony meg a lánya című alkotást, melyért 1962-ben a legjobb színésznői Oscart kapta. A Két asszony című filmben nyújtott alakításával Loren lett az első olyan színész, aki idegen nyelvű szerepéért kapott Oscar-díjat, ezzel végérvényesen helyet biztosítva magának a hollywoodi sztárok között.
A színésznő akkor azt nyilatkozta, esze ágában sincs visszavonulni.
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