Évtizedekig titokban maradt a tragédia: újabb 22 gyermek földi maradványait találták meg az egykori anyaotthon területén

A katolikus egyház által működtetett intézmény 1925 és 1961 között fogadta azokat a nőket, akik házasságon kívül estek teherbe. Akkoriban az ilyen anyákat gyakran kirekesztette a társadalom, sokakat akaratuk ellenére helyeztek el ezekben az otthonokban, ahol rendkívül nehéz körülmények között éltek. Az ő csecsemőik maradványait találták meg az anya- és csecsemőotthon területén.

Újabb 22 csecsemő maradványait találták meg az egykori anyaotthonban, melyhez közel 800 gyermek halála köthető

Forrás: AFP

Közel 800 gyermek halála köthető az intézményhez

A történet 2014-ben került a világ figyelmének középpontjába, amikor Catherine Corless helytörténész 796 olyan gyermek halotti anyakönyvi bejegyzését találta meg, akik az intézményben haltak meg, ám temetésüknek nem maradt hivatalos nyoma. Ez indította el azt a vizsgálatot, amely később megdöbbentő felfedezésekhez vezetett.

Kavicsos út rejtette a csecsemők sírjait

A legutóbb feltárt 22 csecsemőt kis koporsókban találták meg egy olyan területen, amelyet az évtizedek során kaviccsal borítottak le, és autós behajtóként használtak. A felszínen semmi sem utalt arra, hogy ott valójában temetkezési hely található.

A szakemberek minden egyes maradványt részletes igazságügyi vizsgálatnak vetnek alá. A cél az, hogy megállapítsák a gyermekek életkorát, nemét, és ahol lehetséges, DNS-vizsgálatok segítségével azonosítsák őket, hogy végre visszakaphassák a nevüket és méltó nyughelyre kerülhessenek. Eddig 62 hozzátartozó adott DNS-mintát a vizsgálatokhoz.

Catherine Corless helytörténész 796 olyan gyermek halotti anyakönyvi bejegyzését találta meg, akik az intézményben haltak meg, ám temetésüknek nem maradt hivatalos nyoma.

Forrás: AFP

Évtizedekig hallgattak a tragédiáról

A St. Mary's Mother and Baby Home az úgynevezett anya- és csecsemőotthonok közé tartozott, amelyek évtizedeken át működtek Írországban. A kormány későbbi vizsgálatai szerint ezekben az intézményekben rendkívül magas volt a csecsemőhalandóság, miközben az ott élő nőket sok esetben megalázó bánásmód, rossz ellátás és kényszermunka sújtotta. Egyes jelentések szerint a gyermekek közül néhányan orvosi kísérletek alanyai is voltak.

Az ír állam és a Bon Secours nővérek rendje az elmúlt években hivatalosan is bocsánatot kért az intézményben történtek miatt. A feltárás azonban még messze nem ért véget: a szakértők szerint a munkálatok várhatóan 2027-ig folytatódnak, és nem kizárt, hogy további gyermekek maradványaira is rábukkannak.