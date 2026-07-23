Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 23., csütörtök Lenke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sokkoló

Évtizedekig titokban maradt a tragédia: újabb 22 gyermek földi maradványait találták meg az egykori anyaotthon területén

AFP - PAUL FAITH
sokkoló tragédia anyaotthon gyerek
Simon Péter
2026.07.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Évről évre újabb megrázó részletek derülnek ki az írországi Tuam városában működött egykori St. Mary's Mother and Baby Home történetéről. A helyszínen zajló igazságügyi feltárás során most újabb 22 csecsemő földi maradványát találták meg, így a tavaly kezdődött ásatások óta már 99 gyermek maradványát emelték ki a földből.

A katolikus egyház által működtetett intézmény 1925 és 1961 között fogadta azokat a nőket, akik házasságon kívül estek teherbe. Akkoriban az ilyen anyákat gyakran kirekesztette a társadalom, sokakat akaratuk ellenére helyeztek el ezekben az otthonokban, ahol rendkívül nehéz körülmények között éltek. Az ő csecsemőik maradványait találták meg az anya- és csecsemőotthon területén.

a halott csecsemőknek állított sírkő
Újabb 22 csecsemő maradványait találták meg az egykori anyaotthonban, melyhez közel 800 gyermek halála köthető
 Forrás: AFP

Közel 800 gyermek halála köthető az intézményhez

A történet 2014-ben került a világ figyelmének középpontjába, amikor Catherine Corless helytörténész 796 olyan gyermek halotti anyakönyvi bejegyzését találta meg, akik az intézményben haltak meg, ám temetésüknek nem maradt hivatalos nyoma. Ez indította el azt a vizsgálatot, amely később megdöbbentő felfedezésekhez vezetett.

Kavicsos út rejtette a csecsemők sírjait

A legutóbb feltárt 22 csecsemőt kis koporsókban találták meg egy olyan területen, amelyet az évtizedek során kaviccsal borítottak le, és autós behajtóként használtak. A felszínen semmi sem utalt arra, hogy ott valójában temetkezési hely található.

A szakemberek minden egyes maradványt részletes igazságügyi vizsgálatnak vetnek alá. A cél az, hogy megállapítsák a gyermekek életkorát, nemét, és ahol lehetséges, DNS-vizsgálatok segítségével azonosítsák őket, hogy végre visszakaphassák a nevüket és méltó nyughelyre kerülhessenek. Eddig 62 hozzátartozó adott DNS-mintát a vizsgálatokhoz.

Historian Catherine Corless poses on the site of the former St Mary's Mother and Baby Home, in Tuam, in the outskirts of Galway, western Ireland, a site believed to be containing a mass grave of children and mothers, on May 20, 2025. St Mary's Mother and Baby Home was run by nuns from the Bon Secours order, Catherine Corless's research has uncovered that, between 1925 and 1961, 796 children died in the St Mary's Mother and Baby Home and are believed to be buried at this site some in large septic tanks. Over a decade since her findings, excavation crews will seal off the site on June 16, ahead of breaking ground the following month to search for remains. (Photo by Paul Faith / AFP)
Catherine Corless helytörténész 796 olyan gyermek halotti anyakönyvi bejegyzését találta meg, akik az intézményben haltak meg, ám temetésüknek nem maradt hivatalos nyoma.
Forrás: AFP

Évtizedekig hallgattak a tragédiáról

A St. Mary's Mother and Baby Home az úgynevezett anya- és csecsemőotthonok közé tartozott, amelyek évtizedeken át működtek Írországban. A kormány későbbi vizsgálatai szerint ezekben az intézményekben rendkívül magas volt a csecsemőhalandóság, miközben az ott élő nőket sok esetben megalázó bánásmód, rossz ellátás és kényszermunka sújtotta. Egyes jelentések szerint a gyermekek közül néhányan orvosi kísérletek alanyai is voltak.

Az ír állam és a Bon Secours nővérek rendje az elmúlt években hivatalosan is bocsánatot kért az intézményben történtek miatt. A feltárás azonban még messze nem ért véget: a szakértők szerint a munkálatok várhatóan 2027-ig folytatódnak, és nem kizárt, hogy további gyermekek maradványaira is rábukkannak.

További történetekért kattints az alábbi linkekre:

Nem mi sírunk, te sírsz: egy nagymama évekig gyűjtögette az aprót, hogy valóra válthassa az unokája álmát - Videó

Virálissá vált az a TikTok-videó, amelyben egy 18 éves tinédzser megmutatta, hogy milyen szívmelengető ajándékkal lepte meg őt a nagymamája.

38 agyi parazita és méteres galandféreg: sokkoló diagnózist kapott egy nő a külföldi utazása után

Éveken át fogalma sem volt róla, hogy borzalmas élősködők vették át az irányítást a szervezete felett. Mire az orvosok rájöttek, mi áll a rejtélyes tünetek hátterében, már 38 agyi parazita fejlődött ki benne, korábban pedig egy közel egy méter hosszú galandféreg is távozott a szervezetéből.

„Felfordult a gyomrom” – Sokkot kapott az édesanya, miután kiderült, ki valójában a gyerekei apja

A háromgyermekes édesanya sokkot kapott, amikor kiderült, hogy ki a férje valójában!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu