Súlyos lelki terhet ró rád, ha te vagy a család legsikeresebb tagja − Az elmagányosodás csak a kezdet

Egy elismert terapeuta szerint a családi dinamikában számos feszültséget okozhat, ha egy felnőtt gyerek drasztikusan nagyobbra tör, mint a szülei vagy a testvérei. Bár számos pozitív vonzata lehet annak, ha valakinek lehetősége nyílik rá, hogy sikeres emberré váljon a származása ellenére – vagy éppen annak hatására – azonban nekik számítaniuk kell néhány gyakori kihívásra is, amelyet általában a rokonságuk támaszt majd feléjük. Lássuk, hogy mi vár a család legsikeresebb tagjaira!

A család legsikeresebb tagjaként sok nehézséggel találkozhatsz életed során

Forrás: Moment RF

Biztos megtapasztaltad már ezeket a dolgokat, ha te vagy a család legsikeresebb tagja

Dr. Rachel Glik szerint az egész életedre hatással lehet az, hogy a családod hogyan viszonyul a sikereidhez. Több olyan kihívással is találkozhatsz a karrierépítés közben, amely abból ered, hogy jóval magasabbra jutottál, mint a családtagjaid. Viszont van egy jó hírünk! Ezek a problémák kezelhetőek, ha tisztában vagy vele, hogy milyen kihívásokkal jár a család legsikeresebb tagjának élete.

1. A megnemértettség

Természetes, hogy a szülők néha félvállról veszik a gyermekeik terveit vagy hosszú távú céljait, amíg ezek még komolyan vehetetlen ígéretek. Azonban, amikor már bizonyítottál és felépítettél egy olyan karriert, amire mindig is vágytál, akkor sokszor szembesülhetsz vele, hogy a küzdelmeid és a problémáid nem találnak értő fülekre a családtagjaid körében. Egy magasabb szinten ugyanis teljesen teljesen más dolgok okozhatnak neked stresszt, vagy aggódást, mint a szüleidnek. Így előfordulhat, hogy számukra ezek a problémák nem tűnnek végzetesnek. Emiatt pedig nem nagyon tudnak benne támogatást sem nyújtani.

2. Elvárhatják tőled, hogy anyagilag támogasd őket

Vitathatatlan, hogy sok sikeres gyerek felnevelése mögött olyan szülők állnak, akik mindent megtettek a lehetőségeikhez mérten, hogy az utódaik többre vigyék, mint ők. Ez azonban nem ok arra, hogy elvárhassák tőled, hogy nagyobb arányban szállj bele a család költségeibe. Az egzisztenciálisan magasabbra törő gyerekeknél azonban igen gyakori, hogy a rokonaik bűntudatot keltenek bennük, ha nem olyan szinten támogatják a családtagjaikat, ahogy ők elvárnák. Emiatt fontos, hogy minél hamarabb meghúzd a határaidat és őszintén tudj beszélgetni velük erről a témáról. Különben megmérgezheti a kapcsolatotokat.