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Ilyen színű zoknit tilos viselni a repülőn – A légiutas-kísérők szerint ezért ne vedd fel soha

Shutterstock - Shutterstock AI
utazás zokni légiutas-kísérő repülés
Váradi Melinda
2026.07.23.
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A légiutas-kísérők szerint egy hétköznapi ruhadarab is növelheti a balesetek kockázatát a repülőgépen. Bár elsőre furcsán hangzik, az ilyen zokni a repülőn nemcsak a személyzetnek, hanem az utasoknak is kellemetlenséget okozhat.

A legtöbben arra figyelnek a repülőn előtt, hogy kényelmes ruhát és cipőt válasszanak, de kevesen gondolnak arra, hogy még a zokni színe is számíthat. Egy több mint 17 éves tapasztalattal rendelkező egykori légiutas-kísérő szerint van egy árnyalat, amelyet jobb elkerülni, különösen hosszabb járatokon. 

zokni repülőn
Van egy zokni szín, amit tilos viselni a repülőn.
Forrás: Shutterstock
  • Egy apró ruhadarab is kellemetlen helyzetet okozhat a fedélzeten. 
  • A szakértő szerint nem divatkérdésről, hanem biztonságról van szó. 
  • Azt is elárulta, milyen zoknit érdemes inkább választani repüléshez.

Ilyen zoknit soha ne viselj a repülőn

A repüléssel kapcsolatban rengeteg tanács kering az interneten: van, aki a kézipoggyászba csomagolt teniszlabdára esküszik, mások azt javasolják, hogy a fedélzeten inkább kerüljük az alkoholfogyasztást. Kris Major, a British Airways korábbi légiutas-kísérője azonban egy egészen szokatlan szabályra hívta fel a figyelmet. A szakember több mint 17 évet dolgozott a légitársaságnál, tapasztalatai alapján pedig azt tanácsolja az utasoknak, hogy lehetőleg ne fekete zokniban szálljanak repülőre.

Sokan hosszabb repülőutakon leveszik a cipőjüket, hogy kényelmesebben utazzanak. Éjszakai járatokon azonban a kabinvilágítás jelentősen le van tompítva, így a fekete zokni könnyen beleolvad a félhomályba. Kris Major szerint ilyenkor gyakran előfordul, hogy az utasok kinyújtják a lábukat a folyosó irányába, a személyzet pedig csak az utolsó pillanatban veszi észre őket. Ez könnyen botláshoz vezethet, ami nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet.

– „Ez nem divatkérdés, hanem a láthatóságról szól. A keskeny folyosókon a személyzet gyorsan közlekedik, gyakran forró italokat visz, miközben csomagokat, könyököket és félálomban utazó embereket kerülget. Minden, amit nehéz észrevenni a padló közelében, potenciális balesetforrás" – magyarázta az egykori légiutas-kísérő.

A sötét zokni nemcsak a légiutas-kísérők számára jelenthet problémát. Ha a lábad kilóg a folyosóra, könnyen előfordulhat, hogy nekimegy a fedélzeti étel- és italkocsinak, ami fájdalmas sérülést is okozhat.

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