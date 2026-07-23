Vastagabbnak látszik a karod, ha így pózolsz a fotón: ezt csináld helyette

Egy fényképen nemcsak az számít, hogy milyen ruhát viselsz vagy milyen szögből készül a kép. A testtartás és különösen a karok helyzete is jelentősen befolyásolja a végeredményt. Éppen ezért fordulhat elő, hogy egy fotón a felkar vastagabbnak látszik, mint amilyen valójában.

Ha rosszul pózolsz a fotókon, vastagabbnak tűnhet a karod.

Forrás: 123rf

Egyetlen rossz mozdulat optikailag szélesítheti a felkart.

A megfelelő kartartással karcsúbbnak hat az egész alak.

Mutatjuk a legegyszerűbb trükköket, amelyeket a modellek és a celebek is előszeretettel alkalmaznak.

Így pózolj, hogy ne tűnjön vastagabbnak a karod a képen

Ha teljesen a tested mellé szorítod a karodat, a felkar a mellkasnak és az oldaladnak nyomódik. Ettől optikailag szélesebbnek tűnik, ráadásul a bőr is enyhén összenyomódhat, ami még inkább felerősíti ezt a hatást. Ez különösen ujjatlan felsőben vagy testhez simuló ruhában feltűnő, hiszen a felkar teljesen láthatóvá válik.

A fotósok egyik legismertebb trükkje, hogy azt kérik: ne szorítsd a karodat a testedhez. Elég néhány centiméter távolságot hagyni, mintha finoman elemelnéd a könyöködet az oldaladtól. Ez a kis rés árnyékot képez, amely optikailag karcsúbbnak mutatja a kart, miközben az egész test sziluettje is légiesebbnek és elegánsabbnak hat. Az is szuperül működik, ha féloldalasan állsz, a csípődet kicsit a kamera felé fordítod. A közelebb lévő lábadat húzd fel kissé, a karodat pedig emeld el a testedtől.

A feszesen ökölbe szorított vagy mereven kinyújtott ujjak az egész testtartást görcsössé teszik. Ehelyett lazítsd el a kezedet, enyhén hajlítsd be az ujjaidat, mintha éppen sétálnál vagy egy könnyed mozdulat közben kaptak volna lencsevégre. Ez nemcsak elegánsabb hatást kelt, hanem a kar vonalát is finomabbnak mutatja.

Ezek is érdekelhetnek még: