Bonnie Tyler sürgősségi műtétje után közleményt adott ki a csapata: súlyos dologról számoltak be

Bonnie Tylert, a Total Eclipse of the Heart világhírű előadóját a portugáliai Faróban operálták meg. Az énekesnő itt él 1988 óta. Állapotáról a csapata és a menedzsmentje is közleményt adott ki, mert találgatások indultak el a gyógyulásával kapcsolatban.

Műtétje után kómában van Bonnie Tyler

Bonnie Tyler műtétje: a beavatkozás sikeres volt, de az énekesnő kómában van

A menedzsere a Page Sixnek eljuttatott nyilatkozatában azt írta, hogy Bonnie Tylert műtétje után az orvosok mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék a felépülését. A közleményben azt is kérték, hogy a rajongók ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben az énekesnő és családja magánéletét, és jelezték: amint lehet, újabb tájékoztatást adnak az állapotáról.

Bonnie Tyler 2026-os európai turnéja a jelenlegi tervek szerint május 22-én Máltán indult volna, de egyelőre nem világos, hogy a koncerteket meg tudják-e tartani. A hosszú lábadozás miatt kérdéses, mikor térhet vissza a színpadra.

