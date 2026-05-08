Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
egészségi állapot

Bonnie Tyler sürgősségi műtétje után közleményt adott ki a csapata: súlyos dologról számoltak be

egészségi állapot műtét kóma Bonnie Tyler
Life.hu
2026.05.08.
Sürgősségi műtéten esett át Portugáliában Bonnie Tyler, miután bélperforáció miatt kórházba kellett szállítani. A 74 éves énekesnőért aggódnak a rajongók, az orvosok drasztikus lépésre szánták el magukat a felépülése érdekében.

Bonnie Tylert, a Total Eclipse of the Heart világhírű előadóját a portugáliai Faróban operálták meg. Az énekesnő itt él 1988 óta. Állapotáról a csapata és a menedzsmentje is közleményt adott ki, mert találgatások indultak el a gyógyulásával kapcsolatban.

Műtétje után kómában van Bonnie Tyler
Műtétje után kómában van Bonnie Tyler 
Forrás: FrankHoermann/SVEN SIMON/ dpa Picture-Alliance via AFP

Bonnie Tyler műtétje: a beavatkozás sikeres volt, de az énekesnő kómában van

A menedzsere a Page Sixnek eljuttatott nyilatkozatában azt írta, hogy Bonnie Tylert műtétje után az orvosok mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék a felépülését. A közleményben azt is kérték, hogy a rajongók ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben az énekesnő és családja magánéletét, és jelezték: amint lehet, újabb tájékoztatást adnak az állapotáról.

Bonnie Tyler 2026-os európai turnéja a jelenlegi tervek szerint május 22-én Máltán indult volna, de egyelőre nem világos, hogy a koncerteket meg tudják-e tartani. A hosszú lábadozás miatt kérdéses, mikor térhet vissza a színpadra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Na szia mentő!" – Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, az édesanyját megmentő kisfiú

Ezzel ő lett a legfiatalabb, aki valaha is elnyerte ezt az elismerést.

Te felismered őket fiatalon? 10 színész, akit már csak idős korából ismerünk

Néhány színész arca valósággal összeforrt az időskori szerepeikkel, ezért szinte elképzelhetetlen, hogyan néztek ki fiatalon. Te felismered őket?

Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

Szinetár Dóra megható bejegyzéssel jelentkezett anyák napja alkalmából. A poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen mindhárom gyermeke szerepel, bár a lányának volt egy különleges kérése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu