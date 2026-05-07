Sürgősségi műtéten esett át a magyarok kedvenc énekesnője

Sürgősségi bélműtéten esett át Bonnie Tyler, jelenleg portugáliai otthonához közel, Faróban lábadozik a 74 éves énekesnő – erősítette meg szóvivője.

A 74 éves Bonnie Tyler a körülményekhez képest jól van.

Forrás: Redferns

Bonnie Tyler azonnali beavatkozáson esett át

A tájékoztatás szerint a beavatkozás sikeres volt, Bonnie Tyler állapota stabil, és már a felépülésére koncentrál. A közleményben ez áll: "Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtét miatt kórházba szállították Faróban található otthonából. A műtét jól sikerült, és most lábadozik. Tudjuk, hogy családja, barátai és rajongói mind aggódnak a hír hallatán és mielőbbi teljes felépülést kívánnak neki" – írja a The Sun.

Milliók rajonganak az énekesnőért

A walesi Neath városában született, eredeti nevén Gaynor Hopkinsként ismert énekesnő jellegzetesen rekedtes hangjával vált világhírűvé. Nemzetközi áttörését az 1983-ban megjelent Total Eclipse of the Heart hozta meg számára, amely azóta is a popzene egyik legismertebb balladája.

A dal nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett: több mint egymilliárd lejátszást ért el a Spotify-on.

Bonnie Tyler gyerekkora óta a zene bűvöletében élt, tehetségére pedig Roger Bell figyelt fel egy swansea-i klubban. Első kislemeze, a Lost in France 1977-ben jelent meg, ám valódi világsztárrá öt évvel később vált. Az énekesnő 2013-ban az Egyesült Királyság képviseletében indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, tíz évvel később pedig MBE-kitüntetésben részesült zenei munkásságáért.

A jelenlegi tervek szerint Bonnie Tyler még ebben a hónapban színpadra lépne Máltán és Németországban. Közelgő turnéján az Egyesült Királyság mellett Ausztriában, Magyarországon, Törökországban és Romániában is fellépéseket terveznek.

Ezek a cikkek is érdekelhentek: