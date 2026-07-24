Chadwick Boseman családja 6 évvel a sztár halála után is a hagyatékon vitatkozik: perre mennek

Az egész világot megrázta, amikor bejelentették Chadwick Boseman halálhírét. A Marvel Fekete Párduca mindössze 43 éves volt, amikor távozott az élők sorából 2020. augusztus 28-án, de már régóta küzdött rákos megbetegedéssel, amit nem tudott legyőzni. A családja pedig még mindig vitázik a Chadwick Boseman hagyatékán, pedig lassan 6 éve már, hogy nincs köztünk.

Chadwick Boseman hagyatéka még mindig vita tárgya: a család perre ment.

Forrás: NORTHFOTO / Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Chadwick Boseman hagyatéka: a családja még mindig ezen vitatkozik

Chadwick Bosemant az egész világ a Fekete Párduc című filmből ismeri, valamint a Marvel-univerzum egyéb műveiből, de ezen kívül játszott még A 42-es című sportdrámában, valamint a 21 hídban is. A sztár 2020. augusztus 28-án halt meg, miután évekig küzdött rákos megbetegedéssel. Az egész sztárvilág gyászolta a színészt, mindannyian megdöbbentek a 43 éves sztár halálhírén. Mielőtt távozott, még titokban elvette szerelmét, Taylor Simone Ledwardot, és a családjának éppen ez okoz problémát. Lassan 6 éve, hogy Chadwick Boseman meghalt, a szerettei azonban még mindig a hagyatékán vitatkoznak.

A Fekete Párduc című film színészének két idősebb testvére, Derrick és Kevin Boseman, szüleik, Leroy és Carolyn Boseman nevében pert indítottak Chadwick Boseman özvegye, Taylor Simone Ledward ellen.

A beadványban azt kérik, hogy ne Taylor Simone Ledward a színész hagyatékának kezelője, és azt, hogy ossza szét a vagyont a színész szülei között.

A bíróság 2022-es végzése szerint ugyanis a feleségnek ezt meg kellett volna tennie, de a testvérek azt állítják, erre sosem került sor. A hagyaték 3,8 millió dollárnyi vagyont és készpénzt tartalmaz. A feleség ennek a felét örökölte, a maradékot pedig egyenlő részben kellett volna elosztania Chadwick szülei között.

Közel négy évvel később [Taylor] még mindig nem osztotta szét a hagyatékot

– olvasható az iratokban. „Ehelyett [Taylor] továbbra is egyoldalúan gyakorolja az irányítást [Chadwick] hagyatéka felett, megtagadva [Chadwick] családjától a régóta esedékes lezárást, illetve a részvételt azokban a döntéshozatali folyamatokban, amelyek Leroy és Carolyn [Chadwick] hagyatékában fennálló érdekeit érintik.”