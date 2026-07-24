Íme, a titkos sziget, ahol a királyi család legbotrányosabb szeretői viszonya zajlott – GALÉRIA

A Temzén fekvő Holm Island és Hollyhock Island neve talán keveseknek cseng ismerősen, mégis ezek a kis privát szigetek őrzik a brit monarchia egyik legismertebb szerelmi történetének emlékét. A királyi család szeretőinek titkos menedéke volt itt a The Nest nevű visszavonulóhely, ahol a későbbi VIII. Eduárd és Wallis Simpson a nyilvánosság elől elrejtőzve találkozhattak.

VIII. Eduárd és Wallis Simpson 1937. júniusában, esküvőjük napján, a franciaországi Tours közelében található Chateau de Cande-ban.

Forrás: Northfoto

Ez volt a titkos szerelmi fészek

A két, gyaloghíddal összekötött sziget Berkshire megyében, Wraysbury közelében található, és összesen mintegy 1,17 hektáros területet foglal magában. A birtok most árverésre kerül, induló ára pedig 1,65 millió font (több mint 673 millió forint). A szigetek egykor a The Nest nevű eldugott háznak adtak otthont, ahol Eduárd – akkor még walesi hercegként – rendszeresen találkozott Wallis Simpsonnal. Az amerikai nő ekkor már kétszeresen elvált volt, ami a korszakban óriási akadályt jelentett egy leendő uralkodó számára.

Wallis Simpson és Eduárd: a királyi család szeretői közül az egyik legbotrányosabb

Wallis Simpson és Eduárd kapcsolata végül az egész brit monarchiát megrengette. Miután 1936-ban Eduárd király lett, nyíltan vállalta, hogy feleségül szeretné venni szerelmét. A brit kormány és az anglikán egyház azonban elfogadhatatlannak tartotta, hogy az uralkodó egy kétszeresen elvált nőt vegyen el. Eduárd végül úgy döntött, hogy nem a koronát választja: 1936 decemberében lemondott a trónról, később pedig 1937-ben feleségül vette Wallis Simpsont Franciaországban. A szerelmi történet máig a brit királyi család egyik legismertebb botránya, a Temze két apró szigete pedig ma is ennek az emlékezetes románcnak a néma tanúja.

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