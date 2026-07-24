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Íme, a titkos sziget, ahol a királyi család legbotrányosabb szeretői viszonya zajlott – GALÉRIA

Northfoto/ChatGPT -
brit monarchia Wallis Simpson szigete szerető VIII. Eduárd brit király
Nagy Anna
2026.07.24.
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Egykor itt bontakozott ki a brit monarchia egyik legnagyobb szerelmi botránya, most pedig bárki megvásárolhatja a legendás búvóhelyet. A királyi család szeretői közül kevés hagyott akkora nyomot a történelemben, mint VIII. Eduárd és Wallis Simpson románca.

A Temzén fekvő Holm Island és Hollyhock Island neve talán keveseknek cseng ismerősen, mégis ezek a kis privát szigetek őrzik a brit monarchia egyik legismertebb szerelmi történetének emlékét. A királyi család szeretőinek titkos menedéke volt itt a The Nest nevű visszavonulóhely, ahol a későbbi VIII. Eduárd és Wallis Simpson a nyilvánosság elől elrejtőzve találkozhattak.

VIII. Eduárd és Wallis Simpson 1937. júniusában, esküvőjük napján, a franciaországi Tours közelében található Chateau de Cande-ban.
VIII. Eduárd és Wallis Simpson 1937. júniusában, esküvőjük napján, a franciaországi Tours közelében található Chateau de Cande-ban. 
Forrás: Northfoto

Ez volt a titkos szerelmi fészek

A két, gyaloghíddal összekötött sziget Berkshire megyében, Wraysbury közelében található, és összesen mintegy 1,17 hektáros területet foglal magában. A birtok most árverésre kerül, induló ára pedig 1,65 millió font (több mint 673 millió forint). A szigetek egykor a The Nest nevű eldugott háznak adtak otthont, ahol Eduárd – akkor még walesi hercegként – rendszeresen találkozott Wallis Simpsonnal. Az amerikai nő ekkor már kétszeresen elvált volt, ami a korszakban óriási akadályt jelentett egy leendő uralkodó számára.

Wallis Simpson és Eduárd: a királyi család szeretői közül az egyik legbotrányosabb

Wallis Simpson és Eduárd kapcsolata végül az egész brit monarchiát megrengette. Miután 1936-ban Eduárd király lett, nyíltan vállalta, hogy feleségül szeretné venni szerelmét. A brit kormány és az anglikán egyház azonban elfogadhatatlannak tartotta, hogy az uralkodó egy kétszeresen elvált nőt vegyen el. Eduárd végül úgy döntött, hogy nem a koronát választja: 1936 decemberében lemondott a trónról, később pedig 1937-ben feleségül vette Wallis Simpsont Franciaországban. A szerelmi történet máig a brit királyi család egyik legismertebb botránya, a Temze két apró szigete pedig ma is ennek az emlékezetes románcnak a néma tanúja.

Kattints a képre, és néz meg az eladó privát szigeteket

A királyi családok által romantikus menedékhelyként használt magánszigetek aukcióra kerülnek – több mint 1,6 millió fontért.
A Temze folyón fekvő Holm-szigetet és Hollyhock-szigetet egykor Edward herceg – a későbbi VIII. Edward király – használta romantikus kiruccanásokra Wallis Simpsonnal.
A két szigetet, amelyeket egy gyaloghíd köt össze, egykor a „The Nest” otthona volt – egy diszkrét menedékhely az akkori örökös és kétszer elvált szeretője számára.
Eredetileg azt tervezték, hogy Eduárd uralkodása alatt összeházasodnak, de a nő korábbi házasságai miatt ez a lépés politikailag problémásnak bizonyult – ami végül a király lemondásához vezetett.
A Berkshire-ben, Wraysbury falu közelében található, 1,17 hektáros területű telket most árverésre bocsátják, a kikiáltási ár 1 650 000 font.
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A királyi családok által romantikus menedékhelyként használt magánszigetek aukcióra kerülnek – több mint 1,6 millió fontért.
Savills / SWNS / Northfoto

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