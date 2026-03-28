Lezárult Shannen Doherty vagyonának botrányos ügye − A bíróság tett pontot a jogi huzavona végére

Hosszú hónapokig húzódó jogi vita után megállapodás született Shannen Doherty hagyatéka és volt férje, Kurt Iswarienko között. A Los Angeles Megyei Legfelsőbb Bíróságon benyújtott dokumentumok szerint az egykori házaspár közös vagyonának megosztásáról, valamint több vitatott pénzügyi és tárgyi kérdésről is döntöttek.

Shannen Doherty exférje, Kurt Iswarienko fizet.

Lapinformációk szerint az 51 éves Iswarienko beleegyezett abba, hogy a texasi Dripping Springsben található, a néhai Shannen Dohertyvel közös ingatlan árának a felét az örökösöknek juttatja. Emellett vállalta, hogy visszaadja a színésznő dohányzóasztalát és kanapéját, valamint leltárt kell készítenie a Dohertyt ábrázoló fotóiról. A megállapodás részeként a fotós 25 000 dollárt is fizet a hagyatéknak Doherty Mooney M-20-as repülőgépben fennálló érdekeltségéért. Ezzel párhuzamosan a hagyaték – amelyet Christopher Cortazzo vagyonkezelő képvisel – beleegyezett abba, hogy visszaadja Iswarienko gitárjait, felszerelését és felújított Garard sztereó lemezjátszóját − írja a People.

A döntés négy hónappal azt követően született meg, hogy a hagyaték jogi képviselői keresetet nyújtottak be. Ebben azt állították, hogy Iswarienko nem teljesítette a válási megállapodás több pontját, köztük jelentős pénzügyi kötelezettségeket.

Beadvány beadvány hátán előzte meg a döntést

Az ügy előzménye, hogy Shannen Doherty volt férje, Kurt Iswarienko hivatalosan is megtámadta a saját és a néhai színésznő válási egyezségét. A jogi dokumentumokat Iswarienko ügyvédje január 14-én nyújtotta be a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz. Ez azt követően történt, hogy Doherty ügyvédei és Christopher Cortazzo, a Shannen Doherty Family Trust vagyonkezelője november 24-én beadványt nyújtottak be, amelyben azt állították, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.