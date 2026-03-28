Lezárult Shannen Doherty vagyonának botrányos ügye − A bíróság tett pontot a jogi huzavona végére

Hosszú hónapokig húzódó jogi vita után megállapodás született Shannen Doherty hagyatéka és volt férje, Kurt Iswarienko között. A Los Angeles Megyei Legfelsőbb Bíróságon benyújtott dokumentumok szerint az egykori házaspár közös vagyonának megosztásáról, valamint több vitatott pénzügyi és tárgyi kérdésről is döntöttek.
- Shannen Doherty örökösei megkapják a közös texasi ingatlan árának a felét.
- Iswarienkónak vissza kell adnia bútorokat és leltárt kell készítenie a színésznőről készült fotókról.
- 25 000 dollárt fizet a repülőgép-részesedésért.
- A hagyaték visszaszolgáltatja az exférj hangszereit és eszközeit.
- A döntés egy korábbi peres eljárást követően született.
Shannen Doherty férjének fizetnie kell
Lapinformációk szerint az 51 éves Iswarienko beleegyezett abba, hogy a texasi Dripping Springsben található, a néhai Shannen Dohertyvel közös ingatlan árának a felét az örökösöknek juttatja. Emellett vállalta, hogy visszaadja a színésznő dohányzóasztalát és kanapéját, valamint leltárt kell készítenie a Dohertyt ábrázoló fotóiról. A megállapodás részeként a fotós 25 000 dollárt is fizet a hagyatéknak Doherty Mooney M-20-as repülőgépben fennálló érdekeltségéért. Ezzel párhuzamosan a hagyaték – amelyet Christopher Cortazzo vagyonkezelő képvisel – beleegyezett abba, hogy visszaadja Iswarienko gitárjait, felszerelését és felújított Garard sztereó lemezjátszóját − írja a People.
A döntés négy hónappal azt követően született meg, hogy a hagyaték jogi képviselői keresetet nyújtottak be. Ebben azt állították, hogy Iswarienko nem teljesítette a válási megállapodás több pontját, köztük jelentős pénzügyi kötelezettségeket.
Beadvány beadvány hátán előzte meg a döntést
Az ügy előzménye, hogy Shannen Doherty volt férje, Kurt Iswarienko hivatalosan is megtámadta a saját és a néhai színésznő válási egyezségét. A jogi dokumentumokat Iswarienko ügyvédje január 14-én nyújtotta be a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz. Ez azt követően történt, hogy Doherty ügyvédei és Christopher Cortazzo, a Shannen Doherty Family Trust vagyonkezelője november 24-én beadványt nyújtottak be, amelyben azt állították, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.
Iswarienko és Shannen Doherty pár órával a színésznő halála előtt váltak el
Doherty és Iswarienko 2011-ben házasodtak össze egy malibui szertartáson. Shannen Doherty 2023-ban, 11 év házasság után adta be a válókeresetet. Képviselője, Leslie Sloane akkor azt nyilatkozta, Shannen a szíve mélyén nem akart válni, de nem volt más választása. A színésznő később, 2023 decemberében egy interjúban elmondta, közvetlenül azelőtt értesült arról, hogy férje megcsalja, hogy agyműtéten esett volna át egy daganat eltávolítása miatt. Később arról is beszélt, úgy véli, férje alig várja, hogy meghaljon és megkaparintsa a vagyonát. Shannen Dohertynek Kurt Iswarienkóval, néhány órával azelőtt sikerült érvényesíteni a válását, hogy július 13-án örökre lehunyta volna a szemét. Dohertynél 2015-ben diagnosztizáltak először mellrákot. Később úgy tűnt, gyógyulófélben van, de 2019-ben kiderült, a daganata áttéteket képzett és haláláig folyamatosan kezelés alatt állt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: