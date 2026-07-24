Ő Charles Leclerc bombázó felesége: a 25 éves Alexandra szexi miniszoknyákban hódít

Charles Leclerc a Ferrari egyik legnagyobb sztárja, de a rajongók figyelme gyakran nemcsak a versenypályán nyújtott teljesítményére irányul. Felesége, Alexandra Leclerc – korábbi nevén Alexandra Saint Mleux – az elmúlt években igazi stílusikonná vált, szettjeit és fotóit 5 millióan követik az Instán.

Charles Leclerc és Alexandra idén februárban házasodtak össze.

Forrás: Northfoto

Alexandra Saint Mleux a miniszoknyás szettek nagy rajongója.

A fiatal influenszer kifinomult stílusa világszerte inspirálja a divatrajongókat.

Charles Leclerc és felesége ma már a Forma-1 egyik legkedveltebb sztárpárja.

Ő Charles Leclerc felesége: Alexandra igazi bombázó

A pár 2023-ban vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát, majd 2025-ben eljegyezték egymást. Nem sokkal később, 2026 februárjában egy szűk körű monacói polgári szertartáson összeházasodtak, esküvőjükről pedig csak néhány meghitt felvételt osztottak meg a rajongókkal.

Az autóversenyző szerelme, Alexandra Saint Mleux mára kétségtelenül a Forma-1 egyik legismertebb és legjobban öltözött felesége. Akár egy elegáns estélyiben, akár egy egyszerű miniszoknyás hétköznapi szettben jelenik meg, minden alkalommal sikerül magára vonnia a figyelmet – miközben saját stílusával inspirálja követőit szerte a világon.

A francia származású Alexandra művészettörténet iránti rajongásáról is ismert, ugyanakkor a divat világában is egyre nagyobb nevet épített magának. Letisztult, nőies megjelenése miatt rendszeresen hívják rangos divateseményekre, és gyakran látható a Forma-1-es futamok paddockjában is férje oldalán.

A fiatal influenszer gardróbjának egyik visszatérő darabja a miniszoknya. Legyen szó bármilyen fazonról, Alexandra mindig kifinomult kiegészítőkkel párosítja az összeállításait. Stílusát egyszerre jellemzi a francia elegancia és a modern, trendkövető szemlélet. Imádja a flitteres, csillogó darabokat, amiket különleges kiegészítőkkel tesz még egyedibbé.

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