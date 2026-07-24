"Harry őrülten szerelmes volt Meghanbe, de mára eloszlott a rózsaszín köd" − Már bánják, hogy kiléptek a családból

Ahogy megírtuk, Harry herceg, Meghan Markle és gyerekeik múlt pénteken Highgrove-ban teáztak Károly királlyal és Kamilla királynéval. A találkozót teljes diszkréció övezte, se nyilvános fotó, se videó, se közösségimédia-tartalom nem készült róla. Királyi források szerint a sussexiek azt tervezik, hogy újra szorosan a család tagjai lesznek. Persze, ez nem megy egyik napról a másikra.

Harry herceg őrülten szerelmes volt Meghanbe, de sosem akarta, hogy ennyire távol kerüljön a családjától.

Forrás: Variety

Harry herceg már korábban felvette a kapcsolatot az apjával

Úgy tudni, hogy Károly király és Harry a találkozó előtt FaceTime-on már beszéltek egymással, és mindketten izgatottan várták a nagy napot. Bár volt némi kommunikációs félreértés a palota és a herceg között, arról is szó volt, hogy Harry mégsem utazik, ha pedig hazalátogat, akkor Meghan és a gyerekek nélkül, de végül mindenki ott volt, még Kamilla is. Markle egyébként II. Erzsébet királynő temetése óta nem járt az Egyesült Királyságban, Archie és Lilibet a királynő 2022 júniusi platinajubileuma óta nem volt Angliában.

Már visszafordítanák a Megxitet?

A Daily Mail információi szerint a találkozó több volt, mint apa és fia közötti békülési szándék. Úgy tudni, hogy Harry és Meghan hosszabb távon a Megxit részleges visszafordításán gondolkozik és portugáliai ingatlanukat is többször használnák, ahonnan közelebb van az Egyesült Királyság, mint Montecitótól. Harry egyik barátja szerint ennek az az egyik oka, hogy a herceg egyre kevésbé érzi magát otthon az Egyesült Államokban. „Idegennek érzi ott magát és egyre inkább rádöbben, az amerikai álom talán mégsem olyan, mint amilyennek gondolta” − nyilatkozta. Ami az egészben a legérdekesebb, hogy korábban arról lehetett olvasni, hogy Meghan hallani sem akar arról, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek a királyi családdal, most már másképp látja. „Úgy tudom, Meghan teljes mellszélességgel támogatja Harryt ebben” − mondta.

A család egyébként nemrégiben járt is Portugáliában, majd Angliába mentek, ahol felkeresték Althorpot, Diana hercegné gyerekkori otthonát és sírhelyét.

Az utazásról képeket is tettek közzé, amelyeket az alábbi galériában meg is nézhetsz: