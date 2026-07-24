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"Harry őrülten szerelmes volt Meghanbe, de mára eloszlott a rózsaszín köd" − Már bánják, hogy kiléptek a családból

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Egyre inkább úgy tűnik, a sussexi pár visszatáncolna. Harry herceget most már Meghan Markle is támogatja abban, hogy közeledjen a családjához.

Ahogy megírtuk, Harry herceg, Meghan Markle és gyerekeik múlt pénteken Highgrove-ban teáztak Károly királlyal és Kamilla királynéval. A találkozót teljes diszkréció övezte, se nyilvános fotó, se videó, se közösségimédia-tartalom nem készült róla. Királyi források szerint a sussexiek azt tervezik, hogy újra szorosan a család tagjai lesznek. Persze, ez nem megy egyik napról a másikra.

Harry herceg őrülten szerelmes volt Meghanbe, de sosem akarta, hogy ennyire távol kerüljön a családjától.
Harry herceg őrülten szerelmes volt Meghanbe, de sosem akarta, hogy ennyire távol kerüljön a családjától.
Forrás: Variety

Harry herceg már korábban felvette a kapcsolatot az apjával

Úgy tudni, hogy Károly király és Harry a találkozó előtt FaceTime-on már beszéltek egymással, és mindketten izgatottan várták a nagy napot. Bár volt némi kommunikációs félreértés a palota és a herceg között, arról is szó volt, hogy Harry mégsem utazik, ha pedig hazalátogat, akkor Meghan és a gyerekek nélkül, de végül mindenki ott volt, még Kamilla is. Markle egyébként II. Erzsébet királynő temetése óta nem járt az Egyesült Királyságban, Archie és Lilibet a királynő 2022 júniusi platinajubileuma óta nem volt Angliában.

Már visszafordítanák a Megxitet? 

A Daily Mail információi szerint a találkozó több volt, mint apa és fia közötti békülési szándék. Úgy tudni, hogy Harry és Meghan hosszabb távon a Megxit részleges visszafordításán gondolkozik és portugáliai ingatlanukat is többször használnák, ahonnan közelebb van az Egyesült Királyság, mint Montecitótól.  Harry egyik barátja szerint ennek az az egyik oka, hogy a herceg egyre kevésbé érzi magát otthon az Egyesült Államokban. „Idegennek érzi ott magát és egyre inkább rádöbben, az amerikai álom talán mégsem olyan, mint amilyennek gondolta” − nyilatkozta. Ami az egészben a legérdekesebb, hogy korábban arról lehetett olvasni, hogy Meghan hallani sem akar arról, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek a királyi családdal, most már másképp látja. „Úgy tudom, Meghan teljes mellszélességgel támogatja Harryt ebben”  − mondta. 

A család egyébként nemrégiben járt is Portugáliában, majd Angliába mentek, ahol felkeresték Althorpot, Diana hercegné gyerekkori otthonát és sírhelyét

Az utazásról képeket is tettek közzé, amelyeket az alábbi galériában meg is nézhetsz:

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Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

Miért változtatta meg Harry és Meghan a véleményét?

A rossznyelvek szerint azért, mert belátták, hogy a piaci értékük egyre csökken, a Spotify- és Netflix-megállapodások megszűntek vagy bizonytalanok.  „Harry szíve mindig is hazahúzott. Nem titok, hogy azért mentek az Egyesült Államokba, hogy szerencsét próbáljanak és kamatoztassák a királyi család hírnevét. Egy ideig ez be is vált, sikeresek voltak, de az amerikai álomnak vége” − nyilatkozta a bennfentes. Egy másik, a sussexiekkel kevésbé szimpatizáló forrás másképp magyarázza ezt. „Nem hiszem, hogy Harry valaha is el akart ennyire távolodni a családjától. Csak arról van szó, hogy őrülten szerelmes volt Meghanbe, és vakon követte. De most lassan szerteoszlik a rózsaszín köd” − vélekedik. 

Hogy alakulhat a jövő? 

Úgy tudni, a pár szeretne továbbra is üzleti tevékenységet folytatni, ugyanakkor azt is el akarják érni, hogy az Egyesült Királyságban ismét dolgozó királyi családtagként kezeljék őket. Ez azonban szembe megy a néhai Erzsébet királynő kijelentésével, hogy senki se lehet félig kint és félig bent. Harry mindenesetre szeptemberben ismét az Egyesült Királyságba utazik egy jótékonysági eseményre és várhatóan újra találkozik az apjával. A jövő nyáron pedig a birminghami Invictus Games rendezvénysorozaton vesz részt Meghannel és minden bizonyal a gyerekeiket is magukkal viszik. 

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