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„Ha az emberek tudnák a teljes igazságot..." – Ezt gondolja Angelina Jolie gyerekei névváltoztatásáról

Getty Image - Fred Duval
válás Brad Pitt névváltoztatás Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.07.24.
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Brad Pitt-től egyre több gyereke fordul el hivatalosan is kinyilvánítva véleményüket. Angelina Jolie mindeközben pedig csak egyetlen dolgot akar, egy forrás árulta el.

Brad Pitt gyerekei közül nemrég a negyedik is hivatalos kérelmet nyújtott be a vezetékneve megváltoztatására, így csak ketten maradtak, akik hivatalosan még Jolie-Pittek, Pax és Knox. Azt tudjuk, hogy Brad Pitt összetört amiatt, hogy a gyerekei elfordulnak tőle, de mit gondol az egészről a volt feleség? Ezt gondolja Angelina Jolie gyerekei döntéséről.

Angelina Jolie egy rendezvényen a fotófal előtt.
Ezt gondolja Angelina Jolie gyerekei névváltoztatásáról.
Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie gyerekei döntéseiről: ezt gondolja a Pitt név elhagyásáról

Először Shiloh, majd Maddox és Zahara most pedig Vivienne. Ők azok Brad Pitt gyerekei közül, akik hivatalos kérelmet nyújtottak be azért, hogy ne legyenek többé Pittek, csak Jolie-k. Maradt Knox és Pax, de valószínű, hogy ők is meg fogják hozni előbb-utóbb ezt a döntést. Brad Pitt természetesen összetört, hiszen a belső köre szerint nagyon szereti a gyerekeit, ők egyértelműen Angelina Jolie mesetrkedésének tulajdonítják azt, hogy a gyerekek sorra elfordultak az apjuktól. 

De mit gondol Angelina Jolie gyerekei döntéséről? A forrás szerint az 51 éves színésznő csak azt szeretné, ha mindenki meggyógyulna. „Ha az emberek tudnák a teljes igazságot, több együttérzést tanúsítanának a gyerekek iránt, és jobban tisztelnék őket” – mondja egy Jolie-hoz közel álló forrás. „Az a tény, hogy nem beszélnek rosszat, és nem osztanak meg dolgokat nyilvánosan, csak azt bizonyítja, milyen tisztességesek.”

A forrás elmondta: „Angie nem veszekedett, és nem is haragszik. Csak azt szeretné, hogy mindenki meggyógyuljon” – írja a People Magazin.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei

Maddox Chivan: 2001. augusztus 5. – Maddox már hivatalosan kérelmezte a Pitt név elhagyását.

Pax Thien: 2003. november 29. – Pax még nem kérelmezte a Pitt név eltávolítását, és bár a hírek szerint csak ő van valamiféle kapcsolatban az apjával, korábban „világklasszis s*ggfejnek" nevezte Brad Pitt-tet.

Zahara Marley: 2005. január 8. – Zahara szintén kérelmezte már hivatalosan is, hogy a Pitt vezetéknév ne szerepeljen a nevében. 

Shiloh Nouvel: 2006. május 27. – Shiloh volt az első, aki hivatalosan is kérte a Pitt név elhagyását, a folyamat azóta már le is zajlott.

Knox Léon: 2008. július 12. – Knox szintén tett már szimbolikus lépéseket, állítólag az egyik bizonyítványán elhagyta már a Pitt nevet, de annak ellenére, hogy már betöltötte a 18. életévét, egyelőre hivatalosan nem adott be kérelmet.

Vivienne Marcheline: 2008. július 12. – Vivienne már korábban sem használta apja vezetéknevét, és miután betöltötte a 18. életévét, ő is kérvényezte a hivatalos névváltoztatást. 

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