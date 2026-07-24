A felszolgált étel miatt kerül börtönbe egy 2 Michelin-csillagos séf: illegális dolgot tett a tányérra

Rendőrségi nyomozás indult egy 2 Michelin-csillagos étterem ellen, miután kiderült, hogy illegálisan importált, állati eredetű alapanyagot csempésztek a vendégek tányérjára. A hatóságok szerint ráadásul nem egyedi esetről van szó, hiszen a luxusétteremben több mint 12 ezer alkalommal szolgálták fel a tiltott különlegességet.

A hangyák egy olyan különleges savat tartalmaznak, amely egyedi, savanykás ízvilágot kölcsönöz az ételeknek, ezért egyes nemzetközi étterem konyháján előszeretettel használják őket ízfokozóként.

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Vizsgálatot indítottak egy 2 Michelin-csillagos étterem ellen, miután egy nem mindennapi összetevőt szolgáltak fel a desszertjeiken.

A különleges édességről készült fotók futótűzként terjedtek a közösségi médiában, így a hatóságok figyelmét sem kerülhette el a luxushely.

Az illegálisan importált összetevő elkészítése és felszolgálása miatt súlyos büntetést szabtak ki a tulajdonosra.

A desszertről készült képek vezettek az étterem bukásához

Hangyákkal megszórt sorbetet kínáltak vendégeiknek egy dél-koreai étteremben, ám a különlegesnek szánt fogásból gyorsan rendőrségi ügy lett.

Az illegálisan behozott rovarokat ugyanis egy 15 fogásos lxusmenü egyik részeként, desszerfeltétként kínálták, és bár az édességet a titkos összetevő nélkül is meg lehetett rendelni, a hatóságok szerint az étterem mintegy 12 ezer alkalommal szolgálta fel a hangyákkal megszórt ételt a vendégeknek.

A különleges desszertről készült képek és videók azonban gyorsan az étterem bukásához vezettek, az ország Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Minisztériumnak tisztviselői ugyanis felfigyeltek erre az illegálisan importált rovarra a sorbeteken. A hangyák ugyanis nem szerepelnek aközött a 10 faj között, amelyek fogyasztása és éttermi elkészítése hivatalosan is engedélyezett az országban.

Az illegális rovarokat ráadásul minden bevizsgálás nélkül, illegális importcikként, egyenesen Thaiföldről szállították Szöulba, ahol az elmúlt 5 év alatt csaknem 50 ezer egyedet tálaltak fel az étteremben.

A különleges desszertről készült kép hamar bejárta a közösségi médiát:

Two Michelin stars and 49,000 ants: Seoul restaurant’s ant-topped dessert sparks legal trouble



South Korean restaurant served unapproved dried ants for years as a topping for a sorbet that was sold more than 12,000 times; the...https://t.co/FO6eU06JAE pic.twitter.com/PLNeqtTRkF — Ynet Global (@ynetnews) July 23, 2026

Súlyos büntetést szabtak ki a tulajdonosra

A desszertről készült képek hamar bejárták a közösségimédiát, ezt pedig a hatóságok sem hagyhatták szó nélkül.

A nem mindennapi fogás ugyanis olyan elképesztően népszerű lett, hogy a tulajdonosok több mint 60 647 fontot, azaz átszámítva csaknem 28 millió forint tiszta hasznot húztak a tiltott rovarfeltétből.

Bár az étteremvezető azzal védekezett, hogy a fogyasztóknak csupán a 60%-a kérte a hangyás verziót, és más országok – például Ausztrália vagy az Egyesült Királyság – elit éttermeiben bevett összetevőként használják a hangyát, az ügyészség kíméletlen maradt, és súlyos büntetés kiszabását kezdeményezte. A bíróság végül a helyzet súlyosságára való tekintettel meghozta az ítéletet, az étterem tulajdonosát 5 év letöltendő börtönbüntetésre, a céget pedig 50 ezer won, azaz több, mint 13 millió forintos pénzbírság kifizetésére kötelezte.

A séf azonban bár beismerte az ellene felhozott vádakat továbbra is hangsúlyozta, hogy a feltét használatára csupán a gasztronómiai élmény fokozása vezérelte, és nem volt tudatában annak sem, hogy a dél-koreai jogszabályok tiltják a hangya felhasználását az ételekben.

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