Négyszavas ultimátumot adott Károly király Harrynek és Meghannak: ha nem tartják be, többé nincs helyük a királyi családban

Károly királyt sokan bírálták az Egyesült Királyságban, amiért hajlandó volt találkozni Harry herceggel és Meghan Markle-lel, ám az uralkodó nem hátrált meg, látni szerette volna végre az unokáit, és csak annyit mondott a fanyalgóknak: „A vér az vér.” A találkozó létre is jött, Károly elégedetten távozott, de hogy Harry és Meghan is így tett-e, az kérdéses, ugyanis olyan ultimátumot kaptak, amit korántsem biztos, hogy képesek betartani, pedig a saját és gyermekeik jövője múlik rajta.
Károly király ultimátuma
- Károly és Harry találkozója látávnyo eredményeket hozott
- Károly négyszavas figyelmeztetése
- Harry és Meghan ultimátumot kapott
Károly király négyszavas ultimátuma
Sokan találgattak, miért volt jelen a találkozón Kamilla királyné, aki köztudottan ki nem állja a sussexi hercegi párt, ám mint kiderült, praktikus okai voltak a megjelenésének: „tanúként” volt jelen, hogy Meghanék ne mondhassanak mást az eseményről, mint ami valójában elhangzott.
És hogy mi hangzott el, azon túl, hogy az uralkodó jól érezte magát az unokáival és a fiával?
Belső információk szerint Harry és Meghan ultimátumot kapott. Visszatérhetnek a brit királyi családba, de ehhez meg kell felelniük Károlynak.
„My rules, or else...”, mondta el a feltételeit négy szóban az uralkodó, ami magyarul annyit tesz: „Az én szabályaim, máskülönben...”
Mik a szabályok, és mi lesz, ha nem tartják be?
Bennfentesek szerint Károly nem kertelt, megmondta a fiának, hogy csak akkor képzelhető el tartós közeledés közöttük, ha a jövőben a családi beszélgetések valóban a családban maradnak. Károly azt szerette volna, ha Harry és Meghan megértik, hol a helyük, ezért hangsúlyozta, hogy onnantól a dolgok az ő feltételei szerint alakulnak, vagy egyáltalán nem lesz többé helyük a családban.
Ez az abszolút utolsó esélyük, ha még egyszer hibáznak, vége. Harrynek háttérbe kell vonulnia, nincs több fecsegés a családi titkokról, nincs több interjú, amiben a brit királyi családot bírálja, és bíznia kell Károlyban, aki az saját módján és időzítésében intézi az ügyeiket, még akkor is, ha ez így lassabban, mint ahogy Harry és Meghan szeretné.
Az alábbi cikkeinket is ajánljuk: