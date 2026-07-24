Négyszavas ultimátumot adott Károly király Harrynek és Meghannak: ha nem tartják be, többé nincs helyük a királyi családban

Károly királyt sokan bírálták az Egyesült Királyságban, amiért hajlandó volt találkozni Harry herceggel és Meghan Markle-lel, ám az uralkodó nem hátrált meg, látni szerette volna végre az unokáit, és csak annyit mondott a fanyalgóknak: „A vér az vér.” A találkozó létre is jött, Károly elégedetten távozott, de hogy Harry és Meghan is így tett-e, az kérdéses, ugyanis olyan ultimátumot kaptak, amit korántsem biztos, hogy képesek betartani, pedig a saját és gyermekeik jövője múlik rajta.

Négyszavas ultimátumot adott Károly király Harryéknek.

Forrás: AFP

Károly király ultimátuma Károly és Harry találkozója látávnyo eredményeket hozott

Károly négyszavas figyelmeztetése

Harry és Meghan ultimátumot kapott

Károly király négyszavas ultimátuma

Sokan találgattak, miért volt jelen a találkozón Kamilla királyné, aki köztudottan ki nem állja a sussexi hercegi párt, ám mint kiderült, praktikus okai voltak a megjelenésének: „tanúként” volt jelen, hogy Meghanék ne mondhassanak mást az eseményről, mint ami valójában elhangzott.

És hogy mi hangzott el, azon túl, hogy az uralkodó jól érezte magát az unokáival és a fiával?

Belső információk szerint Harry és Meghan ultimátumot kapott. Visszatérhetnek a brit királyi családba, de ehhez meg kell felelniük Károlynak.

„My rules, or else...”, mondta el a feltételeit négy szóban az uralkodó, ami magyarul annyit tesz: „Az én szabályaim, máskülönben...”

Mik a szabályok, és mi lesz, ha nem tartják be?

Bennfentesek szerint Károly nem kertelt, megmondta a fiának, hogy csak akkor képzelhető el tartós közeledés közöttük, ha a jövőben a családi beszélgetések valóban a családban maradnak. Károly azt szerette volna, ha Harry és Meghan megértik, hol a helyük, ezért hangsúlyozta, hogy onnantól a dolgok az ő feltételei szerint alakulnak, vagy egyáltalán nem lesz többé helyük a családban.

Ez az abszolút utolsó esélyük, ha még egyszer hibáznak, vége. Harrynek háttérbe kell vonulnia, nincs több fecsegés a családi titkokról, nincs több interjú, amiben a brit királyi családot bírálja, és bíznia kell Károlyban, aki az saját módján és időzítésében intézi az ügyeiket, még akkor is, ha ez így lassabban, mint ahogy Harry és Meghan szeretné.